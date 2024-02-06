JASM新增豐田入股 台積電決定於熊本再擴建二廠

台積電、索尼、電裝株式會社（DENSO），以及豐田汽車公司今（6）日同時宣布進一步投資台積公司於日本熊本縣擁有多數股權的合資公司JASM，與熊本興建第二座晶圓廠，並計畫於2027年底開始營運。豐田汽車公司也將投資JASM少數股權。預定本月24日舉行開幕典禮的JASM的第一座晶圓廠，計畫於2024年開始生產，日本政府的大力支持下，JASM的總投資金額將超過200億美元。

台積電表示，為了回應客戶需求成長，JASM在日本的第二座晶圓廠計畫於2024年底開始興建，生產規模擴增亦有望優化JASM的整體成本結構和供應鏈效率。藉由這兩座晶圓廠，JASM熊本晶圓廠的每月總產能預計超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供40奈米、22/28奈米、12/16奈米和6/7奈米的製程技術。產能規劃可能會依據客戶需求進一步調整，熊本晶圓廠預計將直接創造總計超過3,400個高科技專業工作機會。

台積電強調透過這項投資，台積電、索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司將分別持有約86.5%、6.0%、5.5%和2.0%的JASM股權。JASM、台積公司、索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社和豐田汽車公司的交易完成條件遵循一般交易常規。