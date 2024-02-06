製造業森鉅科技將砸3.5億元 跨界收購電商創業家兄弟六成股權

森鉅科技材料公司（8942）今（6）天公告，將以旗下子公司森啟公司，以每股16.65元公開收購電商創業家兄弟60%的股份，公開收購期間為2月7日至3月27日。預計收購股數為2,087萬5,703股，預計收購金額約3.48億元，成就收購條件最低為25%股權，以創業家（8477）封關當天股價收19元來看，等於折價約12.3%。

森鉅代理發言人李芸芳表示，將透過收購案取得創業家約六成股權，看好創業家在數位領域有表現，森鉅擅長實體經濟，雙方合作向外拓展，發展數位電商相關業務。創業家兄弟目前尚無相關聲明。

創業家兄弟成立於2012年4 月，從成立到上櫃只花四年六個月時間， 曾創下台灣電商業最快掛牌上櫃紀錄。旗下包含生活市集、松果購物兩平台，並在去年4月收購擁有自有品牌、開發高蛋白營養品品牌的饌元公司。近三年來，2021、2022年陷入虧損，2023年前三季每股虧損2.16元，2023年全年營收13.18億元，年減近44%。