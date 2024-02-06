快訊

官司未了...媽媽嘴「最衰雇主」呂炳宏賠631萬判決遭廢棄 最高法院理由出爐

JASM新增豐田入股 台積電決定於熊本再擴建二廠

外國人遊日本買什麼？他花18萬日圓爆買UNIQLO 「隱藏式」服務曝光

製造業森鉅科技將砸3.5億元 跨界收購電商創業家兄弟六成股權

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

森鉅科技材料公司（8942）今（6）天公告，將以旗下子公司森啟公司，以每股16.65元公開收購電商創業家兄弟60%的股份，公開收購期間為2月7日至3月27日。預計收購股數為2,087萬5,703股，預計收購金額約3.48億元，成就收購條件最低為25%股權，以創業家（8477）封關當天股價收19元來看，等於折價約12.3%。

森鉅代理發言人李芸芳表示，將透過收購案取得創業家約六成股權，看好創業家在數位領域有表現，森鉅擅長實體經濟，雙方合作向外拓展，發展數位電商相關業務。創業家兄弟目前尚無相關聲明。

創業家兄弟成立於2012年4 月，從成立到上櫃只花四年六個月時間， 曾創下台灣電商業最快掛牌上櫃紀錄。旗下包含生活市集、松果購物兩平台，並在去年4月收購擁有自有品牌、開發高蛋白營養品品牌的饌元公司。近三年來，2021、2022年陷入虧損，2023年前三季每股虧損2.16元，2023年全年營收13.18億元，年減近44%。

創業家兄弟 電商

延伸閱讀

去年奪59面金牌！瑞莎曝今年「讓世界看到台灣」大計畫

走過紛爭 安晨妤當財神爺億萬身家翻倍 當LV貴客

200款設計師創意紅包袋 電商熱銷冠軍來自勝利星村

挑戰亞馬遜的電商王國：SHEIN的社群滲透與Z世代消費心態

相關新聞

JASM新增豐田入股 台積電決定於熊本再擴建二廠

台積電、索尼、電裝株式會社（DENSO），以及豐田汽車公司今（6）日同時宣布進一步投資台積公司於日本熊本縣擁有多數股權的...

台積電日本熊本廠開幕 國發會證實龔明鑫也會出席

台積電日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，將是台積電海外進展最快工廠，傳出日本首相岸田及多位重量級人士都將出席，台積電...

威剛1月營收升溫 年增六成達35.65億元

記憶體模組大廠威剛（3260）今日公告1月合併營收年增63.75%達35.65億元，月增13.35%。董事長陳立白看好，...

華邦電去年每股虧損0.29元 中止連10年獲利

記憶體大廠華邦電（2344）公布去年共虧損11.46億元，每股虧損0.29元，中止連10年獲利，董事會決議去年度擬不派利...

打開鴻海與輝達結緣史 從黃仁勳送給馬斯克的那台 AI 伺服器說起

全球EMS龍頭鴻海（2317）集團與全球人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）的結緣其實非常早，早在全世界都還不知道有AI伺服器、OpenAI與ChatGPT時，鴻海就已經與輝達攜手，打造全球第一台AI伺服器。

蘋果力拱VR、AR市場 宏達電這次能順勢翻身轉虧為盈？

宏達電（2498）受惠去年12月營收大幅成長、CES期間推出新品，加上蘋果即將加入VR、AR市場等三大因素，激勵近期股價從底部43.9元一度飆漲至55.6元，10日則略回檔，收52.2元，短線波段漲幅近二成，讓人不禁聯想，宏達電是否即將重返榮耀，成為許多小股東的大哉問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。