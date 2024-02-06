集邦：今年全球監視器市場恢復成長 出貨量預估年增2%

據TrendForce最新研究顯示，2023全年監視器（Monitor）出貨量年減7.3%，僅達1.25億台，低於疫情前水準。展望2024年，由於去年出貨基期已低，加上今年經濟有緩步復甦的可能，以鎮及正常PC更換週期為4~5年，故鎮疫情間購買的部分PC有機會在今年下半年至2025年間換機，進一步推動今年全球監視器出貨量年增2%，約1.28億台。

從時序來看，2022年上半年歐美地區尚未消化的商務訂單需求持續發酵，墊高2022年商務品牌出貨基期，至2023年商務市場需求又面臨大幅萎縮，導致三大商務監視器品牌戴爾（Dell）、惠普（HP）及聯想（Lenovo）出貨量分別年減達20.4%、20.7%及21.4%，衰退幅度皆高於兩成。

反觀部分消費品牌2023年出貨量逆勢成長，其中，AOC/Philips主要受益於中國電競市場熱絡需求帶動，出貨量年增8.8%。宏碁（2353）（acer）則於2023年成功搶先將60/75Hz產品在幾乎無價差的情況下，快速提升至100Hz，帶動出貨量年增6.7%。

TrendForce表示，以2024年監視器品牌出貨計劃來看，商務及消費性品牌的出貨目標仍算保守，商務型以聯想最積極，年度出貨量成長目標約20%；消費品牌AOC/Philips、微星（2377）（MSI）、華碩（2357）（ASUS）及宏碁，年度出貨量成長目標均逾10%；三星電子（Samsung Electronics）、樂金電子（LG Electronics）、明碁（BenQ）2024年出貨量則訂定得較為保守，重心將放在獲利及高階產品線。