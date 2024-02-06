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展望農曆年後投資布局：AI 風潮延續、電子龍頭獲益佳

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

自去年第4季在拜登政府提前實施 AI 晶片禁令，以及以巴戰爭風險影響股市回檔，法人建議，適時在低檔布局電子龍頭權值、AI 相關和摺疊手機等個股，台股第1季有機會持續延續去年第4季的正向表現。

聯邦金鑽平衡基金經理人解豐銘指出，一月半導體龍頭法說會後，預期2024年雙位數增長並且第1季淡季不淡。IC設計龍頭法說會後，亦預期第1季營收為雙位數年增，基本面展望優於市場預期，再加上美國四巨頭財報後，對 AI相關投資持續擴大，農曆年後 AI 相關產業仍會是市場關注焦點，期望在 Cowos 產能擴大下，AI 相關電子營收動能可望持續放大。

從籌碼面來看，在期貨和選擇權市場，外資未平倉呈現小幅淨空單，散戶小台期貨農曆年前偏空布局，未平倉空單近萬口，預期農曆年後籌碼面避險需求消除下，將有利於添加指數向上動能。

解豐銘表示，2024年電子部分看好 AI 相關的半導體、伺服器、記憶體和 PCB 族群、手機族群中的蘋果和華為概念股、低軌道衛星;傳產的部分看好，奧運概念、儲能和電網族群。

AI 摺疊手機

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