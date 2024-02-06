整理包／AI四強2024看法揭曉 大老們最新布局、展望一次看

生成式AI浪潮勢不可擋，四大代工廠英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）也瞄準 AI 題材所帶來的龐大商機，提前搶進布局、卡位供應鏈，並成功坐上 AI 四強之位！隨著農曆新年假期將至，企業大老們也各自釋出AI題材方面，最新的布局及展望。而《經濟日報》也特地為大家將各家企業大老的看法依序統整出來，方便讀者能更輕鬆、快速的了解，快來看看吧！

1.廣達（2382）董座林百里：

廣達透過旗下雲達成功搶進AI市場，並攜手輝達推出全新的超強推論伺服器MGX。而廣達董事長林百里指出，團隊在AI伺服器領域耕耘已久，拚出亮眼成績並非巧合，但是去年有去年的好，對現在而言已經成為過去式，今年要更加努力、乘風破浪，乘著AI的大風、破除萬難繼續向前，「今年是龍年，我們還是要做龍頭」。

回顧過去的一整年時光，林百里認為，市場因為AI的時代的來臨，不斷繳出各種精彩的成果，也因為AI的時代終於到來，讓從2016年就投入AI的廣達，在近2年得到最好的機會與成果。展望未來，他對AI應用的發展狀況，則繼續維持樂觀看待，並期許透過3A齊發，實際讓今年也可以「業績長紅」。

大盤昨日表現：

廣達昨（5）日以253.5元開出後，股價一度震盪走低、跌至251.5元，而後來買氣逐漸回籠，帶動股價翻紅上漲，終場收在255元、較前一日收盤價上漲2元、漲幅達0.79%，外資截至昨日已連續3個交易日持買進態勢，而自營商也同樣抱持樂觀態度，已連買四天，其買超態勢也挹注廣達在兔年封關日，成功以紅盤作收，單日成交量達3.77萬張，展現強勁走勢。

2.英業達（2356）董事長葉力誠：

英業達董事長葉力誠日前就曾喊話，直言「AI絕對是未來二年的趨勢」，並看好集團今年在伺服器業務上，隨著布局的應用技術越來越多，有望達到年增二位數百分比的佳績，而他日前在旺年會上致辭時提到，2024年將是英業達AI轉型元年，希望英業達龍鳳呈祥、再創輝煌，此外，英業達車用今年起將逐年大幅成長，目標2027年達千億元目標，旗下IP事業也將從最上游開始供應市場，包括邊緣運算AI、5G、6G、低軌衛星都是未來努力目標。

大盤昨日表現：

英業達昨（5）日以56.2元開低走高，盤中一度衝上57元，終場漲幅收斂，但仍收在56.5元，上漲0.2元、漲幅達0.36%，而籌碼面來看，英業達截至昨日已獲外資連續買超長達三個交易日，而昨日外資買超逾3828張，相當驚人、單日成交量則達到4.26萬張。據悉，英業達將於今（6）日發放年終獎金，由於傳出其獎金發放方式，是以「全薪」來計算、霸氣十足，並非其他業者常採用的「底薪」算法，可說是相當的大方。

3.仁寶（2324）董事長許勝雄：

仁寶（2324）近日成功搭上AI PC熱潮，股價也獲強勁動能、獲買盤搶進、走勢連連飆升，董事長許勝雄認為，AI主要可以分為以下幾個概念來看，包括「硬體製造」、「軟體製造」、「應用」，現在各家廠商在硬體製造方面慢慢有些產品與績效顯現出來；此外，他日前也趁辦理旺年會之際透露，仁寶今年最大的調整就是從「屯墾式成長」轉向「掠奪式成長」，並跟著微軟推 AI PC 的步調，以伺服器配合 AMD、NVIDIA、Intel 的機種，絕對不會落於人後，更將評估歐洲設廠，鎖定車電領域，看好隨著效益逐漸顯現後，大方向成長態勢不變。

大盤昨日表現：

仁寶昨（5）日以35.8元平盤開出，隨後翻黑下挫，一度達到35.4元不過隨著市場買盤持續回溫之下，很快就拉回走勢，成功翻紅，並衝上36.25元、較前一日收盤價上漲0.45元、漲幅達1.25%，不過終場漲幅微幅收斂，收在35.9元、上漲0.1元、漲幅0.27%，而由籌碼面上來看，仁寶為AI四雄當中，唯一被外資拋售的個股，截至昨日已遭外資連賣2日，而投信也抱著同樣的看法，已賣超2個交易日，建議投資人須謹慎評估、多加留意。

4.緯創（3231）董事長林憲銘：

緯創(3231)近年來積極布局發展AI領域，至今除已拿下輝達的 GPU 基板（Baseboard）代工大單外，預計今年將再新增 AMD、Intel代工訂單、逐步加入貢獻。展望2024，董事長林憲銘透露，看起來大環境、總經還是不太看好，但他仍看好「AI發展」為今年的主軸，從2023年走到2024年，應該不會有太大的成長，不過全年雖然成長性不大，但也不至於會有衰退，放眼全球目前地緣政治還沒有減緩，團隊持續透過多角化佈局，讓科技市場中受到的衝擊逐步減少。

大盤昨日表現：