智原攜手Arm及英特爾 在18A技術共同開發64核單晶片

SIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原（3035）今日宣布與Arm和英特爾合作，開發64核SoC於英特爾的18A製程。此創新的SoC整合Arm Neoverse運算子系統（CSS），為大規模數據中心、邊緣基礎架構和先進的5G網路提供卓越的性能和功耗效率。

智原表示，此項採用Arm架構的的SoC，將是智原新一代SoC平台的核心，此平台旨在協助客戶加速數據中心伺服器及高性能運算（HPC）相關ASIC和客製化SoC的開發。此外，將進一步整合來自Arm Total Design生態系統的周邊IP，確保在英特爾18A製程順利進行整合和通過驗證。這一解決方案能簡化SoC架構的前端設計流程，從而縮短整個晶片開發週期，預計將於2025年上半年推出。

智原總經理王國雍表示，智原為Arm Total Design的設計服務合作夥伴，公司戰略性地鎖定最先進的技術節點，以滿足未來應用的不斷演進需求。公司很高興宣布我們新的SoC平台將發揮Arm Neoverse和英特爾18A的技術優勢，將使我們的ASIC和DIS（晶片實體設計服務）客戶受益，加快頂尖的數據中心及高性能運算應用的上市時間。

Arm資深副總裁暨基礎設施事業部總經理Mohamed Awad表示，人工智慧的進步和整個基礎設施中資料量的激增，突顯了Neoverse CSS的重要性，以及以類似Arm Total Design這樣的生態系統來加速創新的必要性。我們相當興奮看到智原和英特爾等領先企業，透過基於Neoverse CSS的SoC，成為投入Arm客製化晶片開發的先驅，也期待這項創新在推動數據中心和高性能運算應用上的發展。

英特爾資深副總裁暨晶圓代工服務（IFS）總經理Stuart Pann表示，很高興與智原合作，提供最具競爭力的18A製程技術平台開發基於Arm Neoverse CSS的SoC。英特爾與智原的戰略合作，彰顯公司在全球半導體供應鏈中提供技術和製造創新的承諾，有助於智原的客戶滿足全球最先進的SoC設計的功耗和性能需求。