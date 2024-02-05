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控產策略奏效 集邦：電視面板報價2月全面上漲

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技公布2月上旬面板報價。集邦/提供
集邦科技公布2月上旬面板報價。集邦/提供

集邦科技（TrendForce）今（5）日公布今年2月上旬面板報價，其中電視面板報價全面走高。

TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板以面板廠供給端來看，適逢2月份工作天數減少，又有農曆新年假期，預期平均稼動率將降至60%以下，加上供應鏈中電視面板庫存不高，面板廠控產策略已奏效，可望逐步刺激電視面板需求回溫，同時偏光板上游膜材供給不順問題又擴大發酵，預期2月份電視面板價格將重返漲價格局。目前預期2月份32吋，43吋與50吋將上漲1美元，55吋將上漲2美元，65吋與75吋將上漲3美元。

范博毓指出，Ｍonitor面板需求雖然處於淡季低谷，但在面板減產，紅海航運狀況不穩，以及偏光板膜材供應不順等問題同步發酵下，已觀察到部分客戶開始願意增強拉貨，以規避可能的風險，同時2月份在電視面板價格確立上漲態勢下，也給予面板廠較多信心，預期2月份Monitor面板價格，Open Cell面板將率先上漲0.1~0.2美元；面板模組價格則維持全面持平態勢。

他說，Notebook面板需求在第1季仍處於淡季，在需求不振下，品牌客戶仍要求面板廠維持降價趨勢。不同面板廠在面臨此壓力下態度不一，後進面板廠仍積極想要擴大市場占有率，因此在價格操作策略較為積極，較願意迎合品牌客戶的要望，同時也會給予其他既有面板廠更大的壓力。在此競爭態勢下，Notebook面板價格仍不易見到全面止跌，預期2月份Notebook面板價格中，僅TＮ機種可望維持持平態勢，FHD IPS機種預期將下跌0.1美元，16:10機種預期將下跌0.2~0.3美元。

電視面板

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