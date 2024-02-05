全球首款電競掌機 MSI微星Claw即日起開賣

全球高效能筆電領導品牌MSI微星（2377）宣布，首款電競掌機Claw搶先在台上市！MSI Claw是全球第一款搭載 Intel Core Ultra 處理器的高效能電競掌機，支援最新Intel XeSS技術能大幅提升遊戲FPS，為玩家提供極致順暢與絕對沉浸的遊戲體驗。

MSI Claw是全球第一款搭載 Intel Core Ultra 處理器的高效能電競掌機，支援最新Intel XeSS技術，能大幅提升遊戲FPS，為玩家提供極致順暢與絕對沉浸的遊戲體驗，即便3A大作也能輕鬆駕馭。Claw搭載創新的Cooler Boost HyperFlow內流式散熱設計，能將氣流重新導向以冷卻內部組件，提供玩家長時間且穩定優異的遊戲體驗。

MSI Claw搭載53Whr大容量電池，在高度負載狀態下依然能提供長達兩小時的遊戲時間，相較於市場同級產品增加50%，為電競掌機的續航力樹立全新定義！玩家只需專注投入延長賽而不需擔心電量問題。

為確保操作舒適度與準確性，MSI Claw特別以最符合人體工學的設計打造，包括符合手掌曲線、手指握持的位置和指尖觸發按鍵的力度等，讓MSI Claw在操控性與重量之間取得完美平衡。MSI Claw搭載7吋Full HD觸控螢幕，更新率可達120Hz，擁有絕佳色彩呈現與順暢畫面。

MSI Claw在兩側搖桿和ABXY按鍵上採用RGB燈效，輕鬆展現完美沉浸的遊戲氛圍。玩家能依照喜好調整自定義燈光色彩，恣意欣賞燈光隨著聲音舞動的樂趣。

MSI Claw搭載為電競掌機全新設計的MSI Center M軟體，簡潔而友善的使用介面能讓玩家輕鬆上手，直覺查看及調整各項資訊與設定。MSI Center M內建各大遊戲平台快捷路徑，玩家能直接從選單中選取並下載安裝遊戲，並能為喜愛的遊戲設定快捷開啟路徑。同時，MSI Claw也支援MSI APP Player，是市面上唯一提供最全面遊戲資料庫的電競掌機，同時支援Windows平台遊戲與Android手機遊戲。

MSI執行副總裁暨NB產品總經理郭緒光表示：「不斷提升遊戲體驗是MSI對玩家的承諾，我們將目標鎖定在市場痛點，決定投入電競掌機的研發。我們針對各個設計細節一再調整，打造MSI第一款電競掌機，相信MSI Claw將為電競掌機產品寫下全新定義」！