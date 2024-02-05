耐能 EDGE GPT 解決方案 獲史丹佛大學認可並成功採購

耐能今（5）日宣佈其 EDGE GPT 解決方案產品獲得史丹佛大學的認可，並成功被該校採購，用於支持其前沿的科研與教學活動。這一合作標誌著耐能在邊緣計算及 GPT 領域的卓越技術實力再次得到國際頂尖學府的肯定，同時也為史丹佛大學在人工智慧和數據分析方面的研究提供了強大的硬體支持。

AIGC及大模型的湧現，正逐漸成為推動智能化轉型的關鍵力量。與傳統的雲端大模型不同，邊緣AI伺服器能夠離線進行即時的數據分析和智能決策，大幅降低了企業及科研機構資料洩露風險。耐能的 EDGE GPT 解決方案產品以其大算力、高性能、低功耗、易部署、隱私安全等特點，在行業內樹立了新的標杆。

近期推出的 KNEO 300系列 EDGE GPT 企業應用解決方案，不僅支援 CNN 和 Transformer 等主流架構，還可運行離線企業 GPT 大模型，滿足小型企業或單一部門的GPT客制化需求。應用在製造，保險，金融，醫療等諸多領域，目前已獲多方訂單。

史丹佛大學作為全球知名的科技學府，一直致力於在人工智慧、機器學習等領域開展創新研究。此次採購的耐能 KNEO 300，將進一步強化其在先進科學領域的教研能力並提高學生學習效率。通過將 EDGE GPT 技術結合到教學中，史丹佛大學的師生們將能夠更高效地處理數據，加速科研成果的產出，探索新的應用前景。

耐能創辦人兼執行長劉峻誠表示：「能夠獲得史丹佛大學的高度認可，將是推動我們不斷創新的強大動力。多年來耐能一直致力於將AI融入教育，以便讓教育變得更加智慧化，個性化。未來，耐能將繼續深耕邊緣計算領域，並更加聚焦在 GPT 方面的投入，與全球合作夥伴共同推動智能科技的進步，為AI業態的發展貢獻更多力量。」

多年來，耐能一直致力於將AI與教育相結合，目前已與全球諸多所知名大學及高校建立合作。此次獲史丹佛大學的採購，標誌著耐能在智能教育領域邁出了堅實的一步。我們將以此為契機，不斷提升產品性能與服務品質，滿足教育行業日益增長的智能化需求，為全球教育事業貢獻更多智慧與力量。