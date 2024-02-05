緯創毛利率奔9望10！ 林憲銘揭秘由2重點促成

緯創（3231）2023年第4季度毛利率衝上9.25%，打破電子五哥低毛利印象。董事長林憲銘尾牙揭示毛利衝高關鍵，1.是轉型科技服務業做B2B生意，除硬體外要加上軟體及整合服務，這必須有一定的雲端服務及在地維修力，毛利率才會提高，電子五哥目前都在做不同努力跟嘗試，台灣處於領先群；2.是PC產業秩序已經確立，已無殺價搶單現象，客戶跟著ODM廠前進東南亞，關係固定。

電子代工業低利化，為擺脫毛三到四，五哥都加速轉型，其中緯創率先自結2023年財報，第4季毛利率衝上9.25%，雖說賣掉印度手機製造廠是關鍵，但林憲銘坦言，做代工業務已經沒有太大加分，緯創已經轉型切入科技服務產業，要做B2B生意。林憲銘表示，賣硬體賺不了什麼錢，一定要賣整套硬體加上軟體及服務，緯創必須建立雲端服務及在地維修能力，印度新廠就是配合客戶售後維修所建。

林憲銘舉例，目前緯創顯示器事業已經展開B2B業務，提供商用數位看板給「終端客戶」，這些客戶像是商場賣場跟連鎖通路，比方日本大型賣場AEON一半用緯創數位看板，其次紐約地鐵及其他國家交通運輸工具上也有緯創顯示器身影。

林憲銘表示，這些數位看板每天甚至每小時要更新內容訊息，所以得隨時連線，後台透過一套系統便利地操作，故需要有軟體跟雲端服務能力，除此之外，緯創製造國際化，供應鏈也在地化，朝短鏈發展，同時要滿足ESG要求，提供在地維修，維持永續力。

緯創將在印度增建售後維修服務工廠，在美國除德州已經有維修中心，也預計在矽谷設立一個，另外在加州設立試產線，提高服務能量。

林憲銘表示，同業在智慧化整合力能力上，台灣業者仍處於領先局面，但後面美中追兵也不少，林憲銘表示「多難興邦」，緯創必須走出舒適圈不斷接受挑戰，找出機會。

在車用部分，執行長林建勳表示，緯創從車用顯示器及板子，到布局乘用車原始的設計參與，緯創正逐步把車用電子生態系串成一串。

越南製造2024年加速短鏈在地化，拚8成在地供應

短鏈供應上，雖電子五哥齊聚越南製造PC，客戶去中化催促加大，但越南生產成本仍高於中國大陸，使得客戶轉單速度低於預期，2023年之前越南廠多仍需要靠從中國大陸運零組件到北越組裝，隨2023年PC供應鏈上游開始遷徙，執行長林建勳表示，速度很難預估，但至少已經開始。

林憲銘表示，應該要把東協ASEAN當作一個區域，所以泰國供應鏈是可以供貨給越南的，目前沒有到泰國設廠計畫，也不可能在東協每一個國家都設廠。

目前越南製造成本仍高於中國，是筆電產能遷徙最大挑戰，一台筆電要3000多個零件，緯創認為，現在所有同業都面臨一樣成本變高的現象，因是下游組裝廠先移動，上游現在才看到移轉現象，現在越南工廠仍有50%零組件從中國運到越南生產，但未來會改變，預估2024年底越南廠預估80%的PC零組件將在地化，中國運零件到越南的情況將改為在地供貨。

業者指出，雖越南已是東協PC供應鏈相對成熟國家，但從中國大陸運輸零組件到越南組裝，仍有碳足跡過長的疑慮，不利於ESG，故如何加速供應鏈在地化是今明兩年關鍵。

林建勳也表示，越南製造的成本高低不只是看自身成本（MOH），也會把供應鏈端到端的成本都計算在內，若零件從外面運到越南就會拉高成本，故得整個供應鏈一起去越南，而這樣的生態圈正在慢慢成形，但目前還很難預估何時越南生產會比中國大陸便宜。。

緯創毛利率止跌回升另一關鍵是產業秩序趨於成熟穩定，林建勳表示，PC產業競爭態勢抵定，即便全球工廠遷徙，但品牌客戶仍選擇與既有廠商合作，因為客戶不只是要製造也要設計服務，故對手很難搶單，緯創也很難搶到對手客戶，客人跟ODM關係很固定，且價錢已經很合理，客戶沒必要因為差1～2美元去轉單，更換供應商代價更大，換言之，未來PC成長就是跟隨產業一起成長，不太可能如過去殺價競爭。