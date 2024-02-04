鴻海成立50周年抽52輛電動車 總經理中百萬現金獎當場捐出

鴻海（2317）睽違四年今（4）日再次舉辦實體嘉年華會，今年有超過兩萬八千多名員工與眷屬參加，更有來自印度、越南、歐洲、美國以及墨西哥等地區的鴻海員工，熱情參與表演。外界關注的抽獎環節，適逢鴻海成立50週年，鴻海自家設計打造的電動車現場一口氣送出52輛，並且抽出21位百萬現金獎，總獎金比起去年增加15％！

回歸實體舉辦的嘉年華會，週日下午在台北南港展覽館一樓、四樓同步舉行，邀請創作歌手柯有倫和鴻海美國同仁共組樂團，聯手演出不少經典曲目，炒熱現場氣氛。今年還有超人氣樂團告五人以及金曲歌后A-Lin接力演出，金曲不斷嗨翻現場鴻海員工以及眷屬。金鐘主持人Lulu黄路梓茵、陳漢典與鴻海台灣員工代表，攜手擔綱四樓主舞台活動主持人。

今年嘉年華會以「鴻海五十 龍躍武林」為主題打造舞台視覺，下午兩點以集團50週年宣傳影片揭開序幕。開場表演，由鴻海所有事業群總經理攜手，打出南拳的深厚內涵，象徵鴻海白手起家之始；集團中央六位高階主管代表，以劍法接力登場。Fii鄭弘孟、FIT盧松青、FIH池育陽三大併表子公司董事長，各自率領高階主管粉墨亮相；集團關聯企業由日前掛牌上市的鴻華先進為代表，所有高管都以武林高手的打扮輪番上陣秀武功，展現十足氣勢。

適逢鴻海50週年，集團董事長劉揚偉在開場致詞時表示，「感謝創辦人為集團打下了一個強大的基礎，未來鴻海會秉持著『誠信、勤奮、敏捷、分享、合作、共榮』新的核心價值，打造下一個更燦爛輝煌的五十年。」

在鴻海跨入半個世紀里程碑之際，作為集團新事業代表的乘用電動車MODEL C也正式量產，因此公司也大手筆提供五十部電動車作為抽獎獎項，以呼應鴻海五十周年慶。現場最高潮是50位中獎名單中，集團黃秋蓮總財務長、黃德才財務長意外中獎，也立刻捐出再各自加碼，最後送出52輛電動車，讓同仁嗨翻天。

為了讓鴻海人敢生、願意生，有更多資源照顧小孩，公司2019年推出俗稱「零到六歲公司養」的鴻海寶寶育兒補貼，福利啟動至今已屆滿五年，到目前為止，總共有1,746位鴻海小朋友受惠。2023年鴻海教育基金會也發出五千多萬元的獎助學金，幫助超過二千位學生；基金會的星光計畫，在全台建立22個據點，讓弱勢孩子下課後有地方可以去、有晚餐可以吃、還有老師教寫作業。

基於「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼」的理念下，劉董事長在嘉年華會上宣佈，今年將啟動鴻海養身照護中心計畫，打造一個給員工年邁家人使用的照護中心。未來公司不只要幫助同仁們的小孩好好地長大，也要照顧員工家中的長輩們，要讓每一位在鴻海服務的同仁夠放心工作、享受生活。

鴻海農曆年前舉行的嘉年華會最大特色，除了鴻海以及子公司員工參與外，也會邀請員工的眷屬一起參與，讓同仁能與家人同樂。今年活動會場打造鴻海人專屬的全台最大餐車市集，超過80輛行動餐車開進南港展覽館一樓，場面熱鬧；還有街頭藝人秀、親子玩樂區、滑雪體驗、VR科技遊戲等，現場同時提供MODEL C試乘活動。

集團合作品牌夥伴SHARP、Belkin、GOGORO也聯手在鴻海科技館展出，包括美國CES展中亮相的全新Belkin「自動追蹤手機支架」(Auto-Tracking Stand Pro)、夏普XR眼鏡以及AI 虛擬人像Avatar，其中Avatar更化身成劉董事長，現場為同仁眷屬解說活動，特殊Q版造型趣味十足。