影／鴻海劉揚偉：今年景氣展望比去年好一些 AI伺服器還不錯
鴻海集團今天舉行「鴻海五十 龍躍武林」嘉年華活動，共有員工超過2.8萬人次參加，嘉年華除了在南港展覽館四樓有歌舞表演，一樓也準備了全台最大的室內餐車市集，還有滑雪體驗場、VR科技體驗區，除了這些之外，還展出自家生產的電動車。
針對鴻海今年景氣展望，董事長劉揚偉表示，「可能會比去年好一些些」，AI伺服器還不錯，其他消費性的產品則會受到國際情勢影響，整個政治情勢會影響到經濟，經濟會影響到商業的狀況，整體來說，有一個不錯，其他會受到市場的影響，整體而言會高一點。
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