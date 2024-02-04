快訊

台糖肉品瘦肉精複驗結果出爐 食安辦晚上8點召開記者會說明

國人瘋登山買裝備、衝單攻 醫曝未注意這點「高山上恐性命難保」

柯文哲「大學投票說」挨轟歧視 白營喊被誤解：每個年齡層都是要爭取的對象

影／鴻海劉揚偉：今年景氣展望比去年好一些 AI伺服器還不錯

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
鴻海集團今天舉行「鴻海五十 龍躍武林」嘉年華活動，董事長劉揚偉向媒體記者拜年，並發送紅包袋。記者胡經周／攝影
鴻海集團今天舉行「鴻海五十 龍躍武林」嘉年華活動，董事長劉揚偉向媒體記者拜年，並發送紅包袋。記者胡經周／攝影

鴻海集團今天舉行「鴻海五十 龍躍武林」嘉年華活動，共有員工超過2.8萬人次參加，嘉年華除了在南港展覽館四樓有歌舞表演，一樓也準備了全台最大的室內餐車市集，還有滑雪體驗場、VR科技體驗區，除了這些之外，還展出自家生產的電動車

針對鴻海今年景氣展望，董事長劉揚偉表示，「可能會比去年好一些些」，AI伺服器還不錯，其他消費性的產品則會受到國際情勢影響，整個政治情勢會影響到經濟，經濟會影響到商業的狀況，整體來說，有一個不錯，其他會受到市場的影響，整體而言會高一點。

鴻海集團今天舉行「鴻海五十 龍躍武林」嘉年華活動，董事長劉揚偉（中）向媒體記者拜年，並發送紅包袋。記者胡經周／攝影
鴻海集團今天舉行「鴻海五十 龍躍武林」嘉年華活動，董事長劉揚偉（中）向媒體記者拜年，並發送紅包袋。記者胡經周／攝影
鴻海集團今天舉行「鴻海五十 龍躍武林」嘉年華活動，共有員工超過2.8萬人次參加，除了準備了全台最大的室內餐車市集、滑雪體驗場、VR科技體驗區，還展出自家生產的電動車。記者胡經周／攝影
鴻海集團今天舉行「鴻海五十 龍躍武林」嘉年華活動，共有員工超過2.8萬人次參加，除了準備了全台最大的室內餐車市集、滑雪體驗場、VR科技體驗區，還展出自家生產的電動車。記者胡經周／攝影
鴻海集團今天舉行「鴻海五十 龍躍武林」嘉年華活動，針對鴻海今年景氣展望，董事長劉揚偉表示，「可能會比去年好一些些」。記者胡經周／攝影
鴻海集團今天舉行「鴻海五十 龍躍武林」嘉年華活動，針對鴻海今年景氣展望，董事長劉揚偉表示，「可能會比去年好一些些」。記者胡經周／攝影

劉揚偉 車市 電動車 鴻海

延伸閱讀

鴻海尾牙總獎金加碼15% 最大獎100萬元及Model C

輝達執行長黃仁勳 今晚出席台灣分公司尾牙

鴻海集團5年遭駭3次 劉揚偉看資安問題曾言：未來都須面對

鴻海衝刺3+3新事業

相關新聞

泰讚了！光陽在東南亞攻城掠地 「電動車是老天送台灣的機會」

去年8月，光陽宣布將與金庫資本、泰國國家石油集團旗下Arun Plus合資，設立子公司Aionex，輸出台灣電動機車技術。在2024天下經濟論壇（CWEF）冬季場，三方同台分享台灣電動二輪前進泰國的戰略意義。

瑞銀預估…全球AI營收五年增15倍 軟體、半導體業受惠最大

瑞銀集團（UBS）分析師團隊指出，人工智慧（AI）投資理由仍完好無損，企業若能提出清晰的AI路線圖，長期發展可望一帆風順...

WiFi 7換機潮來了 法人看好聯發科、瑞昱、啟碁、中磊等前景

無線網路技術持續升級，2024年主要筆記型電腦、旗艦智慧手機都將導入WiFi 7新規格，成為WiFi 7元年，法人看好，...

美國五大科技巨頭上季財報 看見投資密碼

市值合計10兆美元的美國五大科技巨頭上季財報好壞參半，臉書母公司Meta Platforms和亞馬遜業績耀眼，蘋果與Go...

神準跟上AI趨勢攻邊緣運算 下半年營運可望漸入佳境

網通大廠神準董事長蔡文河昨（3）日表示，通膨、地緣政治等外在環境仍相當凶險，但神準要積極轉型，跟上AI趨勢，積極發展邊緣...

精測迎AI新應用 1月業績現轉機

中華精測昨（3）日公布2024年1月營收，較去年同期回溫，精測表示，走過2023年半導體產業低潮期，2024年景氣邁向復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。