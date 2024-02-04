鴻海董座劉揚偉：對電動車銷售有信心 而且全球區域布局穩健可期

鴻海（2317）嘉年華活動今（4）日舉行，針對今年電動車的進展，董事長劉揚偉表示，今年除了人工智慧（AI）伺服器，鴻海的要務之一是讓旗下 Model C商轉車、納智捷n7上市順利，由於交車與交手機不同，需要經過道路測試等檢驗，才能把品質做好，我在親身搭乘 Model C三個月後，己獲得相當良好的體驗，「我是很有信心」。

劉揚偉說，從納智捷n7，市場可感受到台灣造車產業鏈的品質與水準，「我覺得台灣的強項是速度很快，品質相當不錯，成本相當有競爭力，雖然不是成本最低、品質最佳、創意最領先，但每一個都不錯，這是我們的強項。」

至於鴻海今年的海外布局，劉揚偉表示，區域製造已成為國際趨勢，鴻海今年的嘉年華活動，很多海外同仁來參加，包括越南、印度、墨西哥與歐洲等地，都有同仁表演，鴻海在這些地方都有新產能規劃，未來也將陸續投產，鴻海在區域布局相當穩健，進展可期。