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Vision Pro好貴 庫克：專利多

聯合報／ 記者馬瑞璿、編譯易起宇／綜合報導

不少外媒已在Vision Pro開賣之前，寫出開箱評測文，大部分外媒對於Vision Pro的評論是「它就是一台VR（虛擬實境）頭戴裝置」；相較於一般VR裝置，Vision Pro的EyeSight功能，讓使用者在虛擬世界中，仍能隨時與實體世界的人互動，若感受到周圍有人接近，前方顯示器就會變為透明，讓使用者仍能與周圍人士保持互動。

不過，Vision Pro也不是沒缺點，舉例來說，蘋果表示Vision Pro不需要控制器，使用者只要用眼睛、手勢、聲音就能控制，但實測效果不如預期。

此外，Vision Pro重量在六五○克左右，雖然重量較其他VR設備來得輕，但因為產品設計讓重量集中在前方，戴久了恐怕也有舒適性的問題。

雖然這台裝置一月十九日開放預購時，死忠果粉們明顯並不在意價格，一下就把這台裝置預購一空。但對其他人來說，將近三千五百美元的定價可能有些高得離譜。分析師已表示，需求可能很快就會消退，畢竟這類頭戴裝置本來就屬於小眾市場。

當庫克在法說會被問到Vision Pro的定價時，他表示，這台裝置的技術包含五千項專利。

庫克說：「如果你從價格觀點去看它，它裡面包含了驚人數量的技術。」Vision Pro裡面有兩塊Apple Silicon晶片，並有六百款App和遊戲可供使用，他也補充，「當然，這台裝置是建立在蘋果花費多年開發出的許多創新，從晶片、顯示器到重要的AI機器學習，所有的手部動作追蹤和空間繪圖等東西，都是仰賴AI來驅動。」

VR 庫克 蘋果

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