蘋果、Meta 進擊AI布局

蘋果、Meta公布最新財報，不過，比起財報數據，市場更關心的是蘋果、Meta在ＡＩ（人工智慧）領域的布局；蘋果執行長庫克在法說會上表示，今年稍晚將會公布蘋果在ＡＩ領域的研發細節，路透則引述Meta一份內部文件指出，Meta計畫將研發一款資料中心晶片，以支持ＡＩ發展。

蘋果公布上季最新財務數據，上季淨利三百三十九億美元、年增百分之十三，每股獲利更較去年同期成長百分之十六，達歷史新高二點一八美元；其中，iPhone 15買氣旺盛，抵銷了大中華區營收大幅下滑百分之十三的頹勢，讓蘋果營收揮別連四季的衰退陰影。

面對大中華銷售疲弱問題，財務長梅斯特里將部分原因歸咎於美元走強；但他也提出警告，蘋果本季銷售表現將面臨嚴峻挑戰，原因在於去年此時，蘋果正從中國大陸防疫封鎖引發的供應鏈緊張中恢復過來，消費者對iPhone的需求非常旺盛，「如果去年營收剔除此一影響，預計三月這一季的公司總營收和iPhone營收將與去年同期相近。」

對於ＡＩ布局，庫克則表示，蘋果投入相當多的研發時間和心力在ＡＩ技術，預估今年晚些時候將公布成果細節。外媒分析，蘋果六月在ＷＷＤＣ大會上可能發表最新iOS 18作業系統，並將全面導入生成式ＡＩ技術。

臉書母公司Meta上一季的財報數據也很亮麗，營業利益率增逾一倍、來到百分之四十一，顯示削減成本的舉措有效強化獲利能力，獲利從一年前的四十六點五億美元、每股獲利一點七六美元，成長到一百四十億美元、每股獲利五點三三美元。

Meta執行長祖克柏表示：「我們上季不錯，社群和業務持續成長，在推進ＡＩ和元宇宙的願景上，取得了很大進展。」

路透則是引述Meta一份內部文件指出，Meta計畫今年部署一款的新版自家研發晶片，這款晶片是第二代產品，有助降低Meta對輝達（Nvidia）晶片的依賴，並在持續推出ＡＩ產品之際，控制與運行ＡＩ工作負載相關的日增成本。

對此，Meta發言人證實該公司今年將生產新版晶片的計畫，表示該晶片將與該公司採購的數十萬顆現有繪圖處理器（ＧＰＵ）協同運行。

為了提高運算能力，Meta斥資數十億美元買入大量專業晶片，並重新配置資料中心以裝設這些晶片。根據研調機構SemiAnalysis創辦人帕特爾觀察，以Meta的運營規模，成功部署自研晶片，有望每年省下數億美元的能源成本、及數十億美元的晶片採購成本。