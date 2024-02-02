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緯創退蘋鏈、轉攻維修服務 董座林憲銘重申：不放棄印度市場

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
左起緯創董座林憲銘、執行長林建勳。記者吳康瑋／攝影
左起緯創董座林憲銘、執行長林建勳。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）旺年會今（2）日登場，面對去年底將旗下印度廠區的蘋果手機組裝產線售出給塔塔集團，董事長林憲銘今日受訪指出，緯創的目標一直都是積極「提升毛利率」，從去年財報就可以看出來，我們持續努力調整產品結構以及持續改善營收表現、衝高毛利率，面對全球化的競爭挑戰，各個市場我們都不會放棄，而今年最主要的任務之一，就是要堅持做好企業韌性。

林憲銘表示，緯創如今已從 ODM 轉型跨進科技服務領域，內部深深感受到未來「資源」，並非是無限的，因此這次在售廠結束後，趁機將資源抽回來，轉而投向發展其他更好的新事業佈局上，未來必須時刻去重新評估手上有的資源，除了將很多新事業確實的逐步開展，也要將資源放到更好的發展上，預估今年的資本支出，大概會達到150幾億，總額上比去年多10%左右。

針對全球佈局，林憲銘透露，在我們結束賣廠後，將資源抽回來，就可以轉而投向其他更好的發展上，也因為未來的資源並不是無限的，因此未來我們必須時刻去重新評估手上有的資源，除了將很多新事業確實的逐步開展，也要將資源放到更好的發展上，預估今年的資本支出，大概是150幾億，比去年多10%左右。

針對印度佈局，林憲銘強調，我們並沒有退出印度，雖然已經把當地組裝廠轉移掉了，不過在印度仍然還有租幾個廠房，以支應一些「維修服務」的業務訂單，至於未來是否會再印度蓋新廠，則需要視客人實際需求而定，只要真的有需求就會啟動製造，他說，緯創蓋廠的速度相當快，主要是因為我們已具有豐富經驗，不過各個市場仍擁有不同的情況以及挑戰，舉例來說像很多國家常因行政流程緩慢，就導致佈建卡關。

總經理林建勳則表示，目前旗下在印度已有購置土地、繼續拓展當地市場的計畫，這源自於旗下維修服務訂單的需求所致，而我們目前已經看好地了，買完之後就會蓋維修服務廠，但我們未來不排除設其他產線，主要是看客戶要我們製造什麼方面的產品。此外，針對泰國、馬來西亞、越南等地的看法？林憲銘則指出，其實我們旗下的越南廠區已經很大了，而馬來西亞也已設有廠區，該產線與泰國供應鏈有關。

左起緯創執行長林建勳、董座林憲銘。記者吳康瑋／攝影
左起緯創執行長林建勳、董座林憲銘。記者吳康瑋／攝影

印度 緯創 馬來西亞

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