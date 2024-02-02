緯創林憲銘：去年的「完美風暴」會延續至今年

代工大廠緯創董事長林憲銘今日指出，AI仍是今年科技發展主軸，包括硬體、軟體、服務、生態體系，都能為台灣產業帶來機會，他預言去年的「完美風暴」會延續至今年，今年整體經濟不特別看好，恐未有大成長，但也不至於衰退。

緯創今日舉行旺年會，尾牙席開一千桌，祭出總獎金四千萬元。該公司手握輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等大廠訂單，讓外資高盛、瑞銀、美銀今年來陸續給予「買進」評等，緯創股價今日也以118元開出後開高走高，接連收復五日、十日與月線關卡，終場一舉站上120元大關，大漲4.35%作收。

AI伺服器雙雄緯創、廣達今日在資金追捧下爆量一路長紅，雙雙漲逾4%。廣達董事長林百里更在公司內部信中強調今年要「全面AI化」，並乘著AI的大風繼續「做龍頭」。

林憲銘今日則重申去年股東會說法，指出總體經濟、科技衝擊、環境永續、地緣政治衝突4大挑戰如同「完美風暴」，相信緯創能培養出企業韌性、安然過關。他更進一步分析，AI已從過去專家使用為主的系統，轉入普羅大眾皆可使用的工具，未來更要擁抱AI。雖然人類對AI的恐懼依然存在，憂心進展太快掌控不了、會反過來迫害人類，但只要回過頭來看使用AI工具的初衷。AI仍可在特定領域提升生產力，是很好的工具。

緯創已在事業方向進行調整，林憲銘說，未來會持續投資AI、EV、能源、雲端服務，今年緯創資本支出達一百多億，較去年增加一成，今年最重要的任務就是保持企業韌性，台灣如果只做代工，對產業沒有太大加分，因此要切入科技服務、高度智慧化，提高毛利率。

他說，台灣每一家同業都很厲害，都在嘗試、努力與進步，大家朝B2B、B2C與整合性事業發展有助提升毛利率，台灣產業已朝科技服務領域前進，必須繼續領先。

緯創去年第四季就通過將印度子公司以1.25億美元出售予TaTa集團，等同宣告正式退出蘋果iPhone代工行列。緯創及其子公司緯穎因AI伺服器熱潮，前景備受矚目。

緯創去年全年營收達8665.83億元，較去年同期減少11.97%。但受惠AI伺服器等高毛利產品挹注，去年全年毛利率達7.9%，年增0.82個百分點，創歷史新高；每股盈餘4.08元，年增1.75%，也是2012年以來的近12年新高。