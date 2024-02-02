緯創董座林憲銘：2024總經不看好 全年發展主軸仍在 AI

代工大廠緯創（3231）旺年會登場，作為代工廠中壓軸登場的年度尾牙，董事長林憲銘今（2）日受訪時坦言，回顧2023年一開始的確蠻辛苦的，而全世界的市場環境、總體經濟普遍都不太好，外界對 ESG 的推動也造成我們很大的壓力，幸好團隊有提早布局 AI 人工智慧技術，這個方面對我們來說有很大的幫助。

林憲銘指出，「自從我們去年賣廠完成後，從目前已經發布的財報來看去年前三季以來，整個公司的營收都已經比過去還要健康很多，而我們公司內部開會時，有討論到全球市場面臨的風險」，他認為，企業要因應地緣政治的衝突，就必須要接受全球化的挑戰，旗下目前已在東南亞、印度、歐洲、台灣等地，都已經有廠、已建置產線。

針對全球布局，林憲銘透露，「在我們結束賣廠後，將資源抽回來，就可以轉而投向其他更好的發展上，也因為未來的資源並不是無限的，因此未來我們必須時刻去重新評估手上有的資源，除了將很多新事業確實的逐步開展，也要將資源放到更好的發展上，預估今年的資本支出，大概是150幾億，比去年多10%左右」。