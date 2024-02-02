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Coupang 酷澎與中華電信合作物流隱碼 保護消費者隱私

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲零售巨頭 Coupang 酷澎今（2）日宣布，今年1月起攜手中華電信（2412）導入物流隱碼技術，並分階段實施於 Coupang 酷澎火箭速配及火箭跨境等宅配服務。

Coupang 酷澎內部先前已開發並實施姓名及地址之遮蔽服務，導入中華電信之物流隱碼技術後，消費者電話號碼及包裹號碼轉換成代碼或部分遮蔽，降低個資外流之風險，提升公私協力防詐能量。

Coupang 酷澎導入之物流隱碼技術，強化保障消費者個資，呼應2023年6月數位發展部號召業界加入防詐戰線的政策，並快速完成隱碼介接。

Coupang 酷澎與中華電信也合作「放心接」服務（Number Masking Service, NMS），將原訂單收貨人的聯絡電話號碼轉換為代碼，宅配單上亦同步進行隱碼處理，物流士只需撥打電話代表號至 NMS 平台並輸入代碼後，即可與訂單收貨人聯繫，收貨人亦可直接回撥給物流士。透過雙向隱碼功能，雙方皆係透過代表號碼進行電話轉接，達到隱藏發話端與受話端實際電話號碼的目的。Coupang 酷澎更進一步試行免撥號之 QR Code，物流士掃描後即可自動撥號至收貨人，有望減輕物流士工作上之負擔。

Coupang 酷澎政策暨公共事務總監周宜潔表示：「Coupang 酷澎積極配合數發部防詐政策，公私協力攜手建構數位信任，導入物流隱碼服務，並感謝中華電信率先啟動與Coupang酷澎在物流隱碼的合作，Coupang 酷澎非常重視顧客個資保護，期盼能持續精進提供給所有顧客一個安心安全的消費環境」。

Coupang 酷澎高度重視顧客個資及資訊安全維護，自2022年底在台灣推出服務以來，嚴格遵守國際金流、資安與個資標準，並在短時間內陸續獲得多項資安認證，包括保障支付卡產業資料安全標準（PCI DSS）、ISO 27001資訊安全系統驗證以及台灣 App L3 MAS 資安標章，更提供 LINE Pay、貨到付款等多元支付選擇，期盼在鞏固個資及資訊安全之基礎上，提供顧客最佳消費體驗。

中華電信 消費 資安

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