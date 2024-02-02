世界法說會／第1季將受傳統淡季影響 今年資本支出再砍半

晶圓代工廠世界（5347）今（2）日舉行法說會並釋出未來營運展望，預期今年第1季將受到傳統淡季影響，產能利用率預估將降至50％，對於今年資本支出僅規劃38億元，相較去年再度砍半，但世界強調，今年營運一定會優於去年水準。

對於今年第1季營運展望，世界副總經理暨財務長黃惠蘭表示，由於節日促銷後，半導體需求在年初步入傳統淡季，預期供應鏈將持續進行庫存調整，並維持審慎保守的下單態度。另外，經與客戶協商，公司預計將於晶圓收入外，額外認列約佔營業收入5～6％長期合約（LTA）收入。

世界預估，今年第1季晶圓出貨量將比去年第4季減少6～8％左右，不過產品平均銷售單價季對季將約略持平，至於在毛利率上則將落在21～23％，產能利用率則預估為50％左右，代表可能將低於去年第4季的50％。

今年度資本支出部分，世界預估全年資本支出將達38億元，相比去年將減少50％，主要原因在於客戶目前訂單能見度仍偏低，約2～3個月左右，後續若客戶下單動能升溫，不排除將調整今年度資本支出計畫。全年營運部分，世界強調，今年營運表現一定會優於去年水準。