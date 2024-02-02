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緯創將於印度設筆電新廠 預計2026年投產

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

印度卡納塔卡省（Karnataka）大中型企業廳長巴蒂爾（M. B. Patil）昨（1）日透過社群平台「X」發文指出，已與緯創（3231）簽署合作備忘錄，緯創將投資150億盧比（約新台幣56.5億元）蓋筆電製造廠，預計創造3,000個就業機會；該廠規劃7月動工，2026年1月完工投產。

對此，緯創回應，新廠無論是生產製造或維修服務，都以客戶需求為主，該廠擴充主要為因應維修服務需求。

巴蒂爾表示，這將是卡納塔卡省首座生產筆電的工廠，將採用全自動化設備生產，其中超過一半的筆電將出口至世界各地，該廠還會生產物聯網和電動車相關零組件。

巴蒂爾指出，緯創尋求32英畝大小的土地供建廠使用，政府正考慮提供邦加羅爾（Bangalore）附近的土地。

緯創旺年會將於今（2）日晚間登場，會前將接受媒體採訪，包括今年展望、AI伺服器前景及印度新廠等，都將成為關注焦點。

筆電 緯創

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