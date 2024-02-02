現觀科憑3大經常性營收 打造超強「產業護城河」

電信數據分析大廠現觀科（6906）受到5G時代的加持，憑藉其在網路優化領域的強大技術，拿下國內電信業者對系統優化的大單，而公司今（2）日受訪時透露，旗下3大主要收入，包括替旗下客人建制基地台天線的「初次安裝」+「擴充流量」+「加維護保固」費用，這三筆穩定的經常性營收已佔整體收入的極高比例，也讓公司擁有相對長期且穩定的獲利模式，藉此打造天然的「產業護城河」。

現觀科不僅是全球第一家以AI Deep Learning大數據分析、洞察手機用戶移動行為的業界領頭羊，也是業界具有第一精準度定位與全球第一個5G NSA以及5G SA的地理定位平台。旗下客戶也可以透過實際採用現觀科提供的「行動網路優化智能系統」服務，精準的計算出整片地區佈建網路訊號時的「盲區」，並進一步進行調整，進而使網路傳輸速度更快速。

受到5G時代加持，現觀科營收表現也再創佳績，日前公布的去年12月營收表現，更是再度改寫歷年同期的新高紀錄。展望2024年，更因電信商客戶皆開始從5G NSA(非獨立組網)，轉向5G SA(獨立組網)規格提升的風潮漸成氣候，在產業大環境保護與頻寬需求大趨勢的推動之下，法人對於現觀科營運有著相當樂觀的期待。