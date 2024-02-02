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廣達拚AI 林百里：市場劇變 把握關鍵

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

廣達昨天以公司內部信方式向員工宣布，即日起將針對去年度發放二點五至七個月年終獎金。廣達董事長林百里、副董事長梁次震並在信中勉勵員工，指出市場瞬息萬變、經濟仍混沌未明，務必把握這個關鍵時刻。

林百里、梁次震指出，希望員工將AI融入每一個產品、每一項作業中，讓廣達快速蛻變為AI的公司，發展成A+的廣達，保持產品與技術領先。

兩人在信中提到，廣達長期投入AI伺服器研發順利搭上這班AI列車，加上全體員工全力投入，掌握各種商機，雖面對種種壓力，獲利仍繼續成長，深深感謝所有員工。

但兩人也提醒，市場瞬息萬變，經濟仍混沌未明，在景氣下墜而AI正大幅擴張的同時，必須認清此劇烈變化，順著強大的AI潮流全力學習AI，全面發展AI產品，廣泛應用AI技術。

廣達去年全年累計營收一點○八兆元，雖然衰退百分之十五點三，但仍突破兆元關卡。截至昨天，廣達市值為九三八六億餘元，今年以來廣達股價和市值走高，累計上漲高達百分之十三點五五。

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