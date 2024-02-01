中嘉2023年營收破百億 經營區擴張、資費、網速建功

全台最大家用寬頻與有線電視多系統經營業者中嘉集團宣布，2023年營運表現亮眼，年度營收突破百億元，透過擴張經營版圖、資費創新及網路速度三大關鍵，推升營運表現。

中嘉表示，自2020年6月啟動營運轉型，打破過往產業經營框架及地域性的限制，積極整合六大經營區的功能組織資源、發揮經營綜效，為各區消費者提供一致且高品質的寬頻服務體驗。三年來整合策略奏效，讓中嘉寬頻在2023下半年成功擴張經營版圖，進駐具重要樞紐地位的北市中正區、新北板橋區及土城區，服務範圍提升近10%；更獲得新區用戶高度肯定，整體服務滿意度達94%、安裝滿意度高達100%。此外，結合多元創新資費及網速認證第一的雙重助攻下，三大關鍵作為替集團營運量能增添強勁薪火，不但帶動用戶數持續成長，高速率用戶占比更顯著提升23%。

中嘉表示，秉持「顧客導向」理念，打破傳統家用寬頻陳規，陸續推出計量光纖、合約免費升速等業界首見的多元創新資費。其中，針對家中上網用量較低、用量不固定或習慣使用行動網路的消費者所推出的「計量光纖」產品尤其獲得消費者青睞；創新採用「以量計價」收費模式、用多少算多少，且享終身免綁約，只要月付99元就可申辦，在一成不變的家用寬頻產品中成功突圍，吸引租屋族、行動上網族的加入，創下上市以來月月申辦量皆成長四成以上的亮眼佳績，實現物超所值、多元創新的承諾。

同時，中嘉表示，積極推動戶戶光纖到府，達成全年光纖到府涵蓋率大幅提升近三倍的佳績，產品規格達到10G超高速對稱頻寬；此外，更導入AI自動監控網路品質，至今已三度奪下國際權威測速Speedtest®認證的全台用戶實測下載網速No.1肯定，致力提供快恆穩的寬頻網路體驗，成為消費者最認同的家用寬頻與有線電視品牌。

除營運表現搶眼，中嘉集團強調，有感於媒體素養為現代公民應具備的重要能力，積極投入媒體識讀推廣及媒體素養教育提升相關活動，將媒體素養精神長期向下扎根，善盡企業社會責任；除了提前達成國家通訊傳播委員會(NCC)所要求之交易附負擔及承諾事項履行，超前達成5年總金額2.05億元的承諾外；更深入在地社區及校園，2023年合計舉辦近150場實體或線上活動，協助在地鄰里里民與校園青年學子建立正確媒體辨別能力。此外，也結合時下AI科技的熱門趨勢，以「媒體素養的創新與未來」為主題，領先產業舉辦「中嘉學院第一屆新媒體時代高峰論壇」，聚焦AI時代下的媒體素養，探討數位公民的挑戰與責任；並與哥倫比亞大學電機學院攜手合作，宣布設立「中嘉數位獎學金基金」，以具體行動展現對媒體及AI人才培養的重視。