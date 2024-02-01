緯創績效今開獎！員工平均領2個月 傳「這產線」有機會領到20個月

代工大廠緯創（3231）近年來積極布局發展AI領域，拜輝達創辦人黃仁勳在市場掀起AI巨浪所賜，已提前布局的緯創，股價也直接從去年20多元起漲，一路漲破百元大關，整體表現旺到不行。有員工透露，緯創已於今（1）日發放農曆新年前的員工績效獎金，今年一般員工領到的績效獎金，大約落在2個月左右，而部分考績分數、表現好的員工，也有機會拿到3.3個月至3.5個月以上，令人羨慕。

據悉，緯創員工薪酬方面，通常保障14個月年薪，分別在端午、中秋及年底發放；其次為績效獎金，依個人考績而定，在每年農曆年前發放；對此，有員工透露，今年績效、分紅兩包獎金，平均上的大約為1-2個月，再加上原先保障的14個月年薪，每位員工一年下來合計可領到的薪水，平均大概落在16-18個月左右。

緯創截至目前已陸續入手包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等大廠的代工訂單，而今年1月以來，更已獲外資高盛、瑞銀、美銀同聲給予「買進」評等，市場更看好，今年緯創 GPU 伺服器最高將有「三位數」增長，並稱之為「AI 伺服器晶片競爭市場的主要贏家」。對此，有內部員工坦言，自己待在集團內的工程單位，雖然整體領到的薪資跟往常差不多，但將考績、分紅等全部加總，事實上今年真的有比往年好。

此外，也有員工透露，部分資歷比較淺的工程師，可能年資未達一年者，無法領到足份的績效，但至少待滿一年應該都可以1.5個月。也有人透露，自己的崗位為NB類的RD，前年領到他薪水總和的確不太好，去年已有所回升，而今年真的發的比較不錯了，事實上NB RD職缺，大多數人都有機會可以領到20幾個月。不過對於外界所關心的員工薪酬、獎金額度等，科技大廠一向都不對外回應，而緯創對考績、分紅金額也都「不予評論」。