建碁攜最新 AI IPC 參加 ISE 2024

歐洲最大型的專業系統整合設備展 ISE 2024（Integrated Systems Europe）於1月30日在西班牙巴塞隆納隆重開幕。宏碁（2353）集團旗下建碁（3046）專注於工控產業及商用領域，今年以最新的 AI IPC 、Edge AI 邊緣運算技術、新一代 Chromebox Mini 及多款智慧工控方案參與此一盛會，並積極與合作夥伴攜手推進各項智慧城市及智慧產業應用方案。

建碁歐洲總經理 Jack Chou 表示：「建碁以高效能工業 IPC 協助客戶導入各領域智慧應用方案並提供用戶即時數位體驗，並深受客戶信賴。於2024年更將透過豐富齊全的 IPC 產品線與合作夥伴持續開發多項智慧應用方案，打造嶄新的 Edge AI 邊緣運算及AI應用方案，以滿足不斷演進的智慧科技需求，創造人性化的智能生活體驗。」

隨著AI世代來臨，智慧型互動、機器視覺及邏輯判斷的應用需求已然浮出。建碁在歐洲長期深耕合作夥伴關係，在智慧交通、工廠自動化、數位教育、零售及政府公部門事業已導入 Edge AI 邊緣運算及智能辨識的相關應用，包括高速公路的車牌辨識安全監控，對於高速行駛中的車輛進行車牌辨識以辨別通報車牌或犯罪鎖定車輛、維護校園安全的課堂人臉簽到和數位教育。

此外，環保減碳亦刻不容緩，適用於嚴苛環境的寬溫IPC能持續以相關智慧方案，加速落實歐洲新能源設備的建置。建碁與合作夥伴的智慧人流管理系統能夠精準偵測場域的空氣品質及二氧化碳濃度，對擁擠的場域進行人流管控措施，相似應用並已導入日本市場。