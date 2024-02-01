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過好年！廣達年終上看7個月 林百里：把握關鍵時刻

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
廣達董事長林百里（左）、副董事長梁次震在旺年會上就宣示集團將全面AI化，龍年還是要做龍頭。今日廣達內部信中宣布，明（2）日起，將針對去年度發放2.5個月至7個月年終獎金。聯合報系資料照
廣達董事長林百里（左）、副董事長梁次震在旺年會上就宣示集團將全面AI化，龍年還是要做龍頭。今日廣達內部信中宣布，明（2）日起，將針對去年度發放2.5個月至7個月年終獎金。聯合報系資料照

廣達今（1）日以公司內部信方式向員工宣布明（2）日起，將針對去年度發放2.5個月至7個月年終獎金。廣達董事長林百里、副董事長梁次震並在信中勉勵員工，指出市場瞬息萬變、經濟仍混沌未明，務必把握這一個關鍵時刻。

林百里、副董事長梁次震指出，希望員工將AI融入每一個產品、每一項作業中，讓廣達快速蛻變為AI的公司，發展成A+的廣達，保持產品與技術領先。

消息人士透露，年終獎金會因職等、部門、考績各有不同，但目前2.5個月至7個月的區間是確定有的，且由於去年11月公司就已經宣布12月起實施全員結構性調薪，依照不同職等，會有不同加薪金額，以8職等員工為例即加薪新台幣3000元，如今再加上最高上看7個月的年終，「公司前線的RD研發人員應該很開心！」

林百里在1月19日旺年會上，就曾笑著說受惠AI時代終於到來，未來廣達要全面AI化，沒有AI，廣達就不做，且不只PC要AI、伺服器要AI，車用電子同樣要加速導入AI，他笑著說，「去年的一年很精彩，因為AI的時代終於來臨！謝謝你們。今年是龍年，我們還是要做龍頭！」

今日林百里、梁次震在內部信中再度向同仁喊話，重申要將AI融入每個產品、每項作業，讓廣達快速蛻變為AI公司。廣達長期投入AI伺服器研發順利搭上這班AI列車，加上全體同仁全力投入，掌握各種商機，雖然面對種種壓力，獲利仍繼續成長，深深感謝大家。

廣達大發年終感謝員工，但林百里、梁次震在信中提醒，市場瞬息萬變，經濟仍混沌未明，在景氣下墜而AI正大幅擴張的同時，必須認清此劇烈化，順著強大的AI潮流全力學習AI，全面發展AI產品，廣泛應用AI技術。

廣達去（2023）年全年累計營收1.08兆元，雖然年減15.3%，但仍突破兆元關卡，營收優於緯創、英業達、仁寶。截至2月1日，廣達市值為9386.18億元，今年以來廣達市值股價和市值激情走高，累計上漲高達13.55%。廣達也自2021年開始連年加薪，陸續以全體加薪、發年終、加碼「彈性上下班」制度來面對新局勢、吸引人才。

AI 廣達 林百里

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