獨家／廣達發內部信「快速蛻變為 AI 的公司」 保持產品、技術領先

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
廣達董事長林百里（左）、副董事長梁次震（右）。記者林俊良／攝影
廣達董事長林百里（左）、副董事長梁次震（右）。記者林俊良／攝影

代工大廠廣達（2382）今（1）日向員工宣布，明（2）日將針對去年度發放2.5至7個月年終獎金，董事長林百里、副董事長梁次震並在內部信中向同仁喊話，要將AI融入每個產品、每項作業，讓廣達快速蛻變為AI的公司。

林百里、梁次震向同仁表示，廣達長期投入AI伺服器研發，順利搭上這班AI列車，加上全體同仁全力投入，掌握各種商機，雖然面對種種壓力，獲利仍繼續成長，深深感謝大家。

展望今年，林百里、梁次震說，在景氣下墜，而AI正大幅擴張的同時，必須認清此劇烈化，順著強大的AI潮流，全力學習AI，全面發展AI產品，廣泛應用AI技術。

林百里、梁次震並指出，市場瞬息萬變，經濟仍混沌未明，務必把握這一個關鍵時刻，將AI融入每一個產品、每一項作業中，讓廣達快速蛻變為AI的公司，發展成A+的廣達，保持產品與技術領先。

AI 廣達 林百里

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