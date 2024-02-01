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知識協作平台 Zoom 旗下 AI 助理升級 擴大使用場景及效能
知識協作平台Zoom 今（1）日宣布，旗下生成式 AI 助理 AI Companion 推出全新功能，將協助管理者掌握組織內部 AI Companion 的使用狀況以提供及時協助，並擴大支援全方位聯絡中心 Zoom Contact Center，幫助團隊實現跨平台溝通與協作能力，全面提升員工工作效能。
此外， Zoom Team Chat、Zoom Whiteboard 、 Zoom Meeting 也將同步更新多項功能，用戶無須支付額外費用，即可使用 Zoom AI Companion 提升員工與客戶體驗。舉例來說，AI Companion 新功能將幫助管理者追蹤組織內部的 AI 使用狀況，協助客服人員優化與客戶的互動過程。
Zoom AI 負責人 Mahesh Ram 表示，AI Companion 自去年9月推出以來，已生成超過500萬則會議摘要。團隊致力打造可以支援團隊協作、聯絡溝通與提升工作效率的 AI 功能，讓用戶發揮最好的工作表現。展望未來，公司將持續革新這套AI 助理，以實現 Zoom 致力賦能更多用戶創造連結的願景。
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