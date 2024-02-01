緯穎「邊緣運算伺服器」新品月底 MWC 發表 規格曝光

伺服器ODM大廠緯穎（6669）今（1）日宣布，公司2月底將前往巴塞隆納參加2024年度世界行動通訊大會（MWC），並且團隊將在大會中，正式展出基於第5代Intel Xeon處理器、加速AI人工智慧使用效率的最新「邊緣運算伺服器」。緯穎強調，這台最新的驗證邊緣平台，屬於遠端邊緣的一體化CU/DU平台，搭載輕量型AI推論，可適用於多元邊緣應用，格外吸引市場投資人關注。

緯穎指出，這台最新的邊緣運算伺服器（ES100G2），把能幫助AI加速的第5代Intel Xeon處理器也一併整合在內，其在邊緣運算中也適用於AI推論與5G O-RAN的先進全功能1U短深度平台，不僅獲NVQual認證、符合Wind River標準以提升性能，更符合運營商級和NEBS第3級標準，並適用於多樣化應用，相當驚人。

緯穎指出，隨著開放系統概念的風靡一時，5G連接無處不在，從雲到邊緣，團隊將至始自終的以計算能力隨時待命，以支援客戶的所有需求。並且透過緯穎的模組化產品，將有望讓客戶們藉由實際應用多元化邊緣運算技術，產生的成果（成品）有機會化為現實，範圍涵蓋人工智慧、無線接入網（RAN）、內容傳遞網路（CDN）、固定無線接入（FWA）和寬頻，確保在不同的使用環境中無縫運作。

據悉，世界行動通訊大會（MWC）由全球移動通訊系統協會承辦，是通訊領域中規模最大且最具影響力的展會。來自全球超過150個國家且超過1,900個參展商與會，包含各地的手機廠、設備製造商、技術提供商、供應商、全球營運商、軟體供應商等業者。各家廠商透過MWC四天的展期，將自家最新的通訊產品呈現在大家面前，讓全球客戶了解現階段通訊發展狀況與全球未來通訊發展趨勢。