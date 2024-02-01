AI手機、PC掀 WiFi 7商機 立積今年獲利可望轉虧為盈

射頻IC廠立積（4968）受惠於智慧手機及PC品牌大廠將於今年上半年陸續推出具備人工智慧（AI）的新機，加上WiFi 7商機持續帶動下。法人推估，立積今年第1季業績將可望打破淡季表現，逆勢繳出季成長的業績表現，加上WiFi 7開案量不斷看增，立積今年業績不僅有望轉虧為盈，且獲利至少賺近半個股本起跳。

智慧手機品牌大廠今年在三星開出AI手機的第一槍後，後續OPPO、Vivo及小米等陸系品牌大廠也將開始陸續跟進，其中旗艦機種將可望大幅導入WiFi 7規格，以吸引消費者換機需求，使切入手機的WiFi 7供應鏈也可望同步受惠。

法人指出，立積今年第1季就有機會受惠於各大手機、PC品牌廠的拉貨需求推動下，使業績繳出季增成績單，讓第1季創下淡季不淡表現，且立積已經拿下客戶數個WiFi 7開發案，目前已經開始陸續出貨貢獻業績，預期今年出貨動能有望逐季攀升，全年獲利不僅可望相比去年轉虧為盈，且將挑戰賺近半個股本以上的表現，打破連兩年的營運低迷態勢。

除此之外，立積耕耘已久的雷達感測器目前正在放量供貨給智慧家庭客戶，隨著AI帶起的智慧家庭商機有望開始逐步發酵，立積的雷達感測器需求今年出貨將有望相比去年倍數成長，替立積帶來額外成長動能。

立積公告2023年12月合併營收達3億元、年成長29.9％，與11月相比持平。累計2023年全年合併營收為29.85億元、年減13.0％，寫下四年以來低點。