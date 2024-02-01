快訊

花1億裝潢…高雄最貴租金燒肉店「韓八」 突宣布今凌晨起歇業

該不該抱股過年本周得下好離手 盤點農曆休市9天變數

稱黃珊珊是「女版韓國瑜」 柯建銘嗆：不可能換雞肋副院長

AI手機、PC掀 WiFi 7商機 立積今年獲利可望轉虧為盈

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
立積董事長馬代駿。報系資料照
立積董事長馬代駿。報系資料照

射頻IC廠立積（4968）受惠於智慧手機及PC品牌大廠將於今年上半年陸續推出具備人工智慧（AI）的新機，加上WiFi 7商機持續帶動下。法人推估，立積今年第1季業績將可望打破淡季表現，逆勢繳出季成長的業績表現，加上WiFi 7開案量不斷看增，立積今年業績不僅有望轉虧為盈，且獲利至少賺近半個股本起跳。

智慧手機品牌大廠今年在三星開出AI手機的第一槍後，後續OPPO、Vivo及小米等陸系品牌大廠也將開始陸續跟進，其中旗艦機種將可望大幅導入WiFi 7規格，以吸引消費者換機需求，使切入手機的WiFi 7供應鏈也可望同步受惠。

法人指出，立積今年第1季就有機會受惠於各大手機、PC品牌廠的拉貨需求推動下，使業績繳出季增成績單，讓第1季創下淡季不淡表現，且立積已經拿下客戶數個WiFi 7開發案，目前已經開始陸續出貨貢獻業績，預期今年出貨動能有望逐季攀升，全年獲利不僅可望相比去年轉虧為盈，且將挑戰賺近半個股本以上的表現，打破連兩年的營運低迷態勢。

除此之外，立積耕耘已久的雷達感測器目前正在放量供貨給智慧家庭客戶，隨著AI帶起的智慧家庭商機有望開始逐步發酵，立積的雷達感測器需求今年出貨將有望相比去年倍數成長，替立積帶來額外成長動能。

立積公告2023年12月合併營收達3億元、年成長29.9％，與11月相比持平。累計2023年全年合併營收為29.85億元、年減13.0％，寫下四年以來低點。

立積 智慧手機 WiFi

延伸閱讀

聯發科：旗艦晶片兩位數增長 今年是下個成長階段的開始

長科去年每股純益1.6元 以分割後股本計畫 仍賺逾4個股本

揚智傳技轉陸企 經部要查

害2架戰機緊急起飛...他發簡訊喊「我要炸飛機」觸發國家警報 超慘下場曝光

相關新聞

超微財測失色PC鏈打冷顫 廣達、仁寶、緯創挑戰大

英特爾日前公布本季財測失色，股價跳水之後，超微（AMD）30日公布上季財報與本季財測也讓市場大失所望，即便調升今年AI晶...

因應全球營運成長 聯發科高層異動 布局接班梯隊

國內IC設計龍頭聯發科昨天舉行董事會，通過高層人事異動，現任總經理陳冠州即日起擔任總經理暨營運長，現任執行副總經理暨財務...

AI手機、PC掀 WiFi 7商機 立積今年獲利可望轉虧為盈

射頻IC廠立積（4968）受惠於智慧手機及PC品牌大廠將於今年上半年陸續推出具備人工智慧（AI）的新機，加上WiFi 7...

4大代工尾牙接力賽 緯創明壓軸登場、董座林憲銘將釋最新AI市況

台股昨（31）日開低走低，大盤指數終場跌破萬八關卡，收在17,889.56,點，台鏈四大代工廠緯創（3231）、英業達（...

科技巨頭展示AI火力 定期定額投資共享科技股動能

隨Nvidia、AMD、英特爾（Intel）等多家科技巨頭在一年一度的消費性電子展（CES）釋出最新產品，市場期待引入人...

國泰證券跨出國際 擔綱LG Innotek財務顧問 攜手亞光策略合作

國泰證券資本市場業務跨出國際，連結台灣與海外市場，投資銀行業務國際財顧組致力成為亞洲區的精品投資中介者角色，不僅協助國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。