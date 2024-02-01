半導體ETF元月績效排行榜出爐 新光等3檔半導體ETF元月績效翻正

加權指數受到美股影響，1月31日跌破5日線及萬八關卡，1月整體大盤呈負0.16%報酬，台股原型ETF中，僅科技型及市值型ETF維持正報酬表現較佳，投信法人表示，台股短期內僅是技術性修正，目前未有明顯回檔訊號，不過，距離2月5日封關日僅剩三個交易日，市場獲利了結賣壓及退場觀望氣氛居多，投資人不妨將資金轉向半導體ETF等科技型ETF作布局，可作為台股封關期間的資金停泊站，避免錯失過年期間受惠於美科技股上攻，進一步帶旺台股年後開紅盤機會。

根據CMoney統計，元月台股原型ETF績效排行榜出爐，近月在台積電等法說行情及IP股利基股帶旺下，半導體ETF市場買氣及受益人數一路攀升，截至1月31日，含息報酬率表現最佳的新光臺灣半導體30（00904），1月以0.67%績效拔得頭籌、富邦台灣半導體（00892）、中信關鍵半導體（00891）元月報酬表現居第二、第三，這三檔半導體ETF元月含息報酬表現翻正，贏過同期間加權報酬指數的-0.16%，表現不俗。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹分析，年後台股投資焦點仍是AI、半導體相關股，在NVIDIA、美超微財報表現亮麗下，將為台灣半導體、IC設計、IP股及AI等供應鏈帶來激勵效果，緊接下周起台股封關休市，國際股市仍開市，伴隨全球重要半導體及AI企業財報周開跑，加上國內也有聯發科、聯電、日月光、瑞昱、世界等多家半導體股公布最新財報，預估年前全球科技大廠法說展望樂觀帶動下，年後台廠半導體族群將繼續上攻，投資人可以在2月5日封關交易日前，優先卡位半導體先進製程、AI相關供應鏈、記憶體等半導體族群，或是鎖定半導體市值型ETF，做好逢低布局並抱半導體ETF過年，作為龍年搶賺紅包行情的最佳跳板。