國巨董事酬金 8766萬蟬聯第一

證交所昨天公布二○二二年上市公司董事及監察人酬金支領情形，平均董事酬金「千萬俱樂部」家數共卅八家，其中電子零組件大廠國巨平均每位董事領取八七六六萬元，蟬聯第一，其次為台積電董事平均酬金七四三九萬元，第三名是中信金的六二四六萬元。

二○二一年上市公司獲利創新高，與獲利優劣息息相關的董監事酬金也跟著水漲船高，二○二二年上市公司獲利滑落，酬金普遍隨之減少。排名第一的國巨平均酬金較前一年下滑百分之四點六，但台積電因獲利成長，董事平均酬金大增百分之四十六點六，中信金則減少百分之十五點○六。

董事酬金若加計兼任員工酬金，「千萬俱樂部」公司增至九十二家，台積電以一點三八億元居冠，其餘依序為聯發科、國巨、聯電、力積電，都屬於半導體族群，六至十名為中信金、洋基工程、大立光、技嘉、瑞昱，其中科技業占八席，可見其「薪」情相較其他產業仍較突出。

證交所也公布二○二二年稅後虧損但董監酬金增加的上市公司共有六十五家，酬金居冠的是宏達電的四○八萬元，其次為全坤建二二四萬元、第三為榮成一八七萬元；當中有多達四十五家公司的董事酬金領得比前一年還多，不過，其中華安、台灣虎航─創、走著瞧─創前一年沒有董事酬金。