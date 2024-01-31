AI浪潮翻倍需求 記憶體大廠凌航科技砸逾5億購入「華固中原置地」商辦

在 AI 浪潮帶動下，國內科技大廠因應成長，商辦自用需求持續擴大；全方位記憶體與儲存方案供應商「凌航科技」（3135）今（31）日與華固建設完成「中原置地」商辦10樓共四戶、28個停車位的購買合約，就是因應 AI 運算能力的邊緣端硬體（edge）需求，將帶動記憶體容量需求翻倍成長動能。

在輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、超微（AMD）、高通等國際大廠推出多項 AI 處理器產品下，2024年被視為 AI PC 元年；凌航科技觀察到 AI 雲端服務商為了積極降低資本支出與成本壓力， 邊緣運算市場將進入蓬勃發展，邊緣端硬體如個人電腦、筆電、智慧型手機、車用 HPC 等，將掀起新一波的 AI 化浪潮。

凌航科技在擁有超過20年的服務系統廠商與品牌業者的經驗，且能提供最符合其硬體效能需求的記憶體方案，決定加碼投資以服務更多的全球系統廠商與服務商。