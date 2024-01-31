廣達啟動「儲備幹部」年度招募 拋4大稀有職缺引關注

代工大廠廣達（2382）近年積極衝刺AI領域，旗下搭載輝達H100晶片的整機櫃正陸續出貨，最新的推論伺服器MGX 也將出貨，而公司今（31）日也再度宣布，啟動2024年儲備幹部招募計畫，招募對象涵蓋國內外大專院校畢業生，或兩年以下工作經驗新鮮人，此次開出的職缺，則包括市場分析(BD)、專案管理(PM)、業務開發(Sales)、技術研發(EA)、永續發展(ESG)等，共計4項MA類型稀有職缺，立刻引起市場關注。

隨著AI熱潮響破天際，代工大廠廣達也透過旗下雲達搶進AI應用市場，近半年來受AI伺服器市場利多輪動加持，也朝智慧醫療領域邁進，而董事長林百里日前在旺年會上透露，目前AI伺服器方面，在市場強勁的需求帶動之下，已獲源源不斷的訂單，有望激勵獲利長紅，雖然2023年營收些微下滑，但他看好廣達2024年將能乘AI的大風、破除萬難繼續向前，繼續坐上龍頭寶座。

林百里指出，公司在AI伺服器領域耕耘已久，如今拚出亮眼成績並非巧合，不過去年有去年的好、對現在而言，已經成為過去式，他直言，今年要更加努力，並在台上向所有員工致敬一鞠躬，感謝在座所有員工的持續付出、努力打拚。對此，廣達內部也啟動一系列的徵才計畫，包括MA儲備幹部計畫，而這次計畫的履歷收件時間，自即日起開始到3/24截止，而新到任的員工預計報到日則是8月1日，這也代表將有大批專業人才於下半年進入旗下產線帶來強勁的挹注。