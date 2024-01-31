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蔡力行：2024年將是成長的一年 也是聯發科技下一個成長階段的開始

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科執行長蔡力行。圖/聯合報系資料照片
聯發科執行長蔡力行。圖/聯合報系資料照片

聯發科（2454）執行長蔡力行今日主持法說會，揭露聯發科今年將跨入另一里程碑，他說，聯發憑藉領先的產品藍圖，積極與全球客戶合作，尋求在旗艦級手機晶片、無線連結、企業級 ASIC、車用電子及ARM架構運算領域的成長機會，其中幾項業務預計將自2025 年底進入量產，相信 2024 年將是聯發科技下一個成長階段的開始。

展望2024年，蔡力行預期整體市場需求將適度改善，手機旗艦晶片的市佔率拓展、各類裝置的持續技術升級需求，包括手機升級 5G、無線及有線連網技術升級、WiFi 7、10GPON和運算裝置導入生成式AI等，都是聯發科技2024年的成長動能。

他進一步指出，聯發科在AI無處不在的時代，處於極佳的戰略位置以抓住未來成長機會。包括在邊緣運算，聯發科技是全球少數擁有廣泛且可規模化的邊緣AI產品組合的公司，橫跨智慧型手機、運算裝置、機器人及汽車等領域，並與全球生成式 AI 生態系夥伴緊密合作。

在雲端運算，聯發科技擁有策略性布局的高速傳輸112G 和 224G SerDes IP，以及在先進製程技術、小晶片(chiplet)架構設計及先進封裝的堅強能力，也提供用於資料中心運算和存儲相關的電源管理解決方案。

甚至在邊緣裝置與雲端之間的資料傳輸，聯發科技領先的無線及有線連結解決方案也扮演關鍵角色。

聯發科 智慧型手機

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