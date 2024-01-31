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聯發科新團隊採雙首長制 陳冠州、顧大為接任共同營運長
聯發科今年舉行董事會，通過高階人事異動。現任現任總經理陳冠州，於2月1日擔任總經理暨營運長、公司執行副總經理暨財務長顧大為，於2月1日擔任共同營運長及執行副總經理暨財務長。這也意謂，聯發科也採取雙首長制，並讓具備財務背景的顧大為，上位接掌共同營運長，為聯發科全球化，展開更細膩布局。
顧大為2月1日升任共同營運長後，將持續擔任發言人。陳冠州及顧大為兩人日前均共同出席聯發科位於竹北高鐵站前特區的辦公大樓動土典禮，並與董事長蔡明介和執行長蔡力行合影。
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