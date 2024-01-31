英業達邁向下個50年 董座葉力誠現身親揭全新口號

英業達（2356）集團即將歡慶成立50周年，今（31）日特地發布全新的企業品牌影片，由董事長葉力誠親揭品牌優化成果，並喊出集團新口號「發明今天，激勵明天」，他指出，這句話完美地概括了英業達集團在過去五年內所取得的進步。此外，英業達也正式秀出代表集團全員的代表標誌，其特點是紅色曲線圖案，象徵人類與環境之間的協作。

英業達強調，這個標誌設計用意是要提醒大家隨時留意周圍的環境、和諧，團隊作為利用生態系統發揮最大影響力的堅定信徒和長期實踐者，未來也將持續發展各種別具特色、且富含影響力的解決方案，集團也會持續致力於改善人們的生活並創造永續的未來，而新口號「發明今天，激勵明天」也是新的管理團隊為這個擁有50年歷史的集團，再度揭開的全新里程碑。

值得一提的是影片中，董事長葉力誠、總經理蔡枝安都特地現身說法，並帶來自己對集團未來發展的一些願景，也令人對英業達未來50年的發展充滿期待。據悉，目前英業達已歷經三次的世代交替，傳創辦人集團會長葉國一手中，一棒接一棒的傳承，目前已傳至其次子葉力誠，隨著其去年6月上任至今，集團整體走勢也持續的穩定向上，未來表現格外令外界關注。