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聯發科去年Q4每股純益16.15元創五季新高 全年每股純益48.15元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科去年第4季每股純益16.15元， 為五季來新高 ； 全年每股純益48.15元。圖/聯合報系資料照片
聯發科去年第4季每股純益16.15元， 為五季來新高 ； 全年每股純益48.15元。圖/聯合報系資料照片

聯發科今日公布去年第4季合併營收為1295.62億元，季增17.7%，年增19.7%；合併毛利率為48.3%，較前季增加 0.9 個百分點，與前年同期持平；合併稅後純益257.13億萬元，季增38.5%，年增38.9%，每股純益16.15元，為五季來新高；2023年合併全年營收為4334 .46億元，每股純益48.51元。

聯發科表示，去年第4季營收回升，主要因手機客戶需求回溫；毛利利率比前一季提升，主因有利的產品組合。

聯發科去年第4季受惠天璣 9300出貨增加，加上電視等需求進入淡季，產品組合明顯優化，帶動毛利率回升至48.3%，回到前年同期水準，也達財測上緣；此外，存貨也持續下降，去年第4季底存貨金額432.2億元，存貨週轉天數也由去年第3季的90天及前年周期的120天，降至66天，庫存明顯減少。

營收 聯發科

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