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中華電信攜手智邦 為台東「孩子的書屋」打造通訊環境

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）宣布，與智邦科技為協助台東「孩子的書屋」擁有最佳通訊上網優質環境，強化資訊傳遞網路品質，共同聯手建置5G行動訊號設備，並有效整合行動網路與固網寬頻，為守護偏鄉通訊需求持續深耕。

台東「孩子的書屋」，座落台東知本地區，目前共有９個據點以及數間工作人員辦公場所，書屋是弱勢家庭孩子們的重要靠山，更是他們的第二個家，在這裡，孩子們獲得身心照謢，無論是學業輔導、課後餐點提供，甚至是成長後工作援助及技能培育，而這些不再只是偏鄉孩子們的需要，更是支撐書屋堅持下去的最大動力，因此書屋內部資訊互動聯繫，對外需求廣宣網路傳遞，更顯其重要性。

為有效提升書屋工作人員更優質通訊需求，中華電信表示，與智邦科技聯合攜手合作，於書屋後援單位辦公室場域，建置5G行動訊號設備，加速資訊傳遞速度，並透過智邦科技運用內部整合技術，為書屋建立行網及固網合併安全網路備援機制，同步進行防火牆更新，加強書屋通訊資訊安全品質。

中華電信網路技術分公司行動南區營運處總經理張德豊日前偕同智邦經管中心資深副總江映慧，一同前往「孩子的書屋」為兩家資通訊公司首次為偏鄉公益團體跨技術合作進行見證及資訊交流，現場中華電信亦致贈書屋孩子課後活動所需籃球及羽毛球拍，並共同接受「孩子的書屋」副執行長頒贈感謝狀，讓通訊科技融入響應關懷弱勢實際行動，一起創造正面積極的社會影響力。

中華電信 智邦科技 偏鄉

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