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資策會產業情報研究所發布「生成式 AI 大調查」 這三大領域最受關注

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
人工智慧（AI）示意圖。路透
人工智慧（AI）示意圖。路透

生成式AI熱潮席捲多元產業，資策會產業情報研究所（MIC）今（31）日發布「生成式AI大調查」，揭示國人對生成式AI的認知度、認同度、使用經驗、關注應用領域與擔憂的課題，協助業者掌握市場脈動。調查顯示，高達82%網友有關注生成式AI應用，所關注的前三大領域依序為媒體娛樂（62%）、教育服務（54%）與健康醫療（50%），另外，工業製造、交通運輸、金融保險、零售商務也有二到三成不等的關注度。

資策會MIC資深產業分析師柳育林表示，國人對於生成式AI應用領域的關注度高之外，更有六成網友認同生成式AI具有未來發展性，其中18-35歲的年輕族群認同度甚至高達七成以上，反映出國人普遍對生成式AI的發展抱持樂觀與期待態度。然而調查顯示，僅有24%網友確切了解生成式AI，不了解尚有47%，隨著生成式AI快速滲透人們生活的不同領域，未來將成為國民的科技素養之一，如何持續提升認知度已成為當務之急。

根據資策會MIC調查，已有36%臺灣網友使用過生成式AI工具，其中有七成曾使用文字型工具，也是最大宗的工具類型，其次依序為圖像型、程式碼型以及影音型工具；18-25歲族群使用過生成式AI工具的比例超過六成，為全年齡層最高。資深產業分析師柳育林分析表示，熟悉生成式AI工具將成為未來職場的重要技能，特別是需要經常產製內容的工作，善用工具者能在短時間內生成內容，再輔以人工判斷進行調整，大幅提升工作效率，增加個人在職場的競爭優勢，預期就業環境將因生成式AI迎來變革，對人才市場既有生態也會產生影響。

針對使用者進一步調查，可發現已有近兩成的使用者曾經付費。資策會MIC資深產業分析師柳育林表示，生成式AI在短短幾年內就爆發式成長，且技術仍在快速演進，修正至更符合消費市場的期待，有望朝向兼顧成本與品質的方向發展，因此雖然現階段使用者不到兩成付費，已是不容小覷，顯示出長期市場潛力可期。

隨著生成式AI持續快速發展，也帶來許多待解的疑慮難題。根據資策會MIC調查，高達92%網友對於生成式AI抱有疑慮，較擔憂的前三大課題依序為過度依賴（64%）、虛假與偏誤（61%）以及隱私安全（43%），其他如就業衝擊、觸犯法規也有逾三成比例，其中，有近半18-25歲年輕族群擔憂就業衝擊，為全年齡層比例最高，反映出生成式AI發展已成為就業世代的新挑戰。

資策會MIC調查說明，調查期間於2023年Q4，採網路調查，為期1個月，有效樣本數1,068份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.0%。

AI 資策會

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