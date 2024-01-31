開春房市續旺 房仲：2024市場常勝軍是它

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察今年1月六都和新竹縣市交易量變化，交易量較上月增10%，其中新竹買氣最旺，月增16.9%，年增高達152%；去年一月適逢春節，因此和去年同期相比，平均交易量年增98.8%，將近一倍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，產業利多和區域建設，對於經濟和區域發展有明顯帶動效應，兔年封關前，台股受半導體和AI概念股帶動，重新站回萬八行情，台積電評估在嘉義設廠的消息，還有中捷藍線拍板，也掀起一波討論，對於2024整體景氣和房市信心頗有助益。

國立中央大學台灣經濟發展研究中心消費者信心指數調查中，1月「購買房地產時機」指標為106.13點，較前月微升0.52點， 指標仍於100點以上樂觀區。且台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，發布的台灣房屋市場景氣燈號也呈現黃紅燈，預測今年上半年房市仍呈現「景氣熱絡」。

張旭嵐分析，大選期間多少干擾部分選民購屋規劃，不過選後政權趨向穩定，新任總統賴清德版本的房市政策跟現行做法比較接近，就是延續社宅的推動和新青安優惠，加上執政黨連任，在施政方向及人事交接上幾乎可以說無縫接軌，整體將會和去年下半年的格局相近，2024年將會延續政策的助力，小資仍為市場主力、小宅仍是市場常勝軍。