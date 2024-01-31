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訊芯-KY傳今年3月通過博通新品認證 搶搭 AI 伺服器商機

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

封測廠訊芯-KY（6451）在去年通過網通晶片大廠博通（Broadcom）Tomahawk 4的25.6Tbps規格認證後，訊芯-KY再度傳出今年3月將有望再通過博通Tomahawk 5的51.2Tbps認證。法人預期，訊芯-KY在今年下半年將可望順利通過客戶產品線開始衝刺共同封裝光學（CPO）商機，搶搭AI伺服器商機，明年營運成長動能將再度衝高。

訊芯-KY與博通合作關係密切，在全新一代的博通Tomahawk 5的51.2Tbps規格認證上目前傳出進展相當順利，預期最快今年3月就可望通過客戶認證，預期客戶最快有機會在今年下半年開始啟動量產。

據了解，目前AI伺服器除了運算硬體要求高頻高速之外，運算後的資料傳輸需求更是相當龐大，博通的Tomahawk 5未來將可望進入歐美各大雲端服務商的AI伺服器供應鏈當中，代表與博通合作的其他廠商亦有望間接大啖商機。

值得注意的是，由於未來交換器規格從400G拉升到800G後，銅材質的收發模組已經無法負荷傳輸速度，因此光收發通訊模組將可望成為市場主流，目前訊芯-KY正全面著手研發CPO市場，最快有望在年底前進入量產階段，將有利於訊芯-KY營運動能再度向上，且明年進入放量出貨期後，法人圈看好，訊芯-KY的業績表現將有望再度衝高。

訊芯-KY公告2023年合併營收達4.99億元、月成長12.9％，相較2022年同期減少1.0％。累計訊芯-KY去年全年合併營收為52.12億元、年減約2％，寫下歷史第五高。

博通 伺服器

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