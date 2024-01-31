挪威主權基金 去年增持台積

規模一點五兆美元的挪威主權財富基金去年擴大投資台灣企業，並增持台積電、蘋果及微軟等大型科技業者的股票，並加碼押注電動車類股，也受惠於科技股的飆漲之勢，去年轉虧為盈，報酬率為史上第三高。

負責管理主權基金的挪威銀行投資管理公司（ＮＢＩＭ）卅日在網站公布年報，列出挪威退休金全球基金（ＧＰＦＧ）截至去年底的持股清單顯示，該基金去年增持蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司字母（Alphabet）、輝達、台積電及荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）的股票。

年報指出，ＧＰＦＧ去年共投資七十國的八八五九家公司，台灣共有四九七家，多於前年的四九二家，持股市值最高的是為台積電的八十七點八五億美元，持股占比從百分之一點六一提高到百分之一點七五。