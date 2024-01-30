台台併綜效浮現 台灣大估2024年營收突破2,000億元大關

台灣大哥大（3045）30日舉行董事會，通過2024年業績展望，預估2024年合併營業收入成長12%至14%，法人估算，台灣大2024年營收將首度突破2,000億元大關。

台灣大預估2024年業績展望，營收年增12%至14%，其中電商及新科技事業等收入成長9%至11%，電信業務收入成長18%至20%，獲利部分，合併稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）成長11%至13%，營業毛利率約為18%至20%，營業利益率則為7%至9%。

台灣大2023年全年自結合併營收1,833.5億元，EBITDA為357.9億元，營業利益175.4億元，年增4%，稅後純益為122.7億元，每股稅後純益為4.33元。

受惠於合併台灣之星，台灣大2024年業績展望亮眼，根據台灣大公告估算，2024年營收將介於2,053.52億元至2,090.2億元之間，營收首次突破2,000億元關卡。

此外，台灣大也公布2024年資本支出為85.51億元，其中電子商務相關資本支出為12.77億元，其他行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視約為72.74億元。

台灣大將於2月21日舉行線上法說會，說明今年展望，並於6月21日舉行股東會，除報告2023年營運狀況、合併台灣之星，並通過股利外，更將補選一席董事及一席獨立董事。市場預期，原台灣之星大股東頂新集團因換股合併後成為台灣大的大股東之一，頂新將以旗下投資公司法人名義當選董事，進入台灣大董事會。