聯發科新竹高鐵辦公大樓動土 蔡明介：代表對台IC設計產業的堅定承諾

晶片大廠聯發科（2454）於今（30）日舉行新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮，董事長蔡明介在致詞時指出，這個時刻代表聯發科對台灣IC設計產業的堅定承諾，以及對科技業未來的信心。隨著該公司持續在全球開展市場，希望鞏固其在科技產業的領先地位。

除了聯發科董事長蔡明介、執行長蔡力行、總經理陳冠州等人出席，包括行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花等政府官員也都親自蒞臨典禮。

上述大樓將座落在聯發科於2022年取得開發經營權的5,200多坪高鐵新竹站專二區，就位於新竹高鐵站旁，為地上12層、地下5層的建築，預計於2027年完工，可容納約3,000人辦公。區內並將保留基地現有的百年榕樹與十三甲伯公廟，且開放地面層與20％的室內停車位供民眾使用。同時，聯發科也將興建空中連通橋，連接新辦公大樓與高鐵站，並延伸至大樓後方的新竹生醫園區，方便民眾往返。