高通打入Gogoro數位儀表供應鏈 拓展電動摩托車市場

高通（Qualcomm）人機互動介面晶片成功打入Gogoro的iQ Touch HD數位儀表供應鏈，目前已經搭載在Gogoro的最新旗艦車款當中，後續雙方將有望開啟更多合作。

Gogoro的iQ Touch HD數位儀表提供完整即時的車輛狀態數據，大幅提升騎乘便利、安全與樂趣。10.25吋的全景高清觸控螢幕整合實時騎乘數據、地圖導航與即時路況、GoStation電池交換站地圖。

高通表示，Gogoro的全景高清觸控螢幕搭載高通新一代 Qualcomm Snapdragon QWM2290晶片，展現豐富的數位功能與出色的人機互動介面，並可透過熱點實現即時連網。隨著全球對永續生活和電動化運具的需求不斷成長，高通技術公司為兩輪車和新型汽車等領域提供智慧解決方案，推動都會交通轉型。

高通技術公司產品管理副總裁Laxmi Rayapudi表示，我們很高興看到高通的Snapdragon數位底盤QWM2290系統單晶片運用在Gogoro最新旗艦車款上。我們期待與Gogoro合作，進一步擴展Snapdragon數位底盤QWM2290系統單晶片，提供更高的騎乘安全性與豐富的數位服務，為微移動產業建立更多創新典範。