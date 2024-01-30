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創見推全新CFexpress 860 Type B記憶卡 強調飆速儲存、極致之選

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
創見今日推出全新CFexpress 860 Type B記憶卡。照片／公司提供。
創見今日推出全新CFexpress 860 Type B記憶卡。照片／公司提供。

記憶體模組大廠創見（2451）今（30）日宣布，公司推出全新CFexpress 860 Type B記憶卡，適用於專業攝影職人，滿足高階數位單眼相機與電影攝影機需求，優異的讀寫效能可達1,750 MB/s與1,500 MB/s，持續性寫入速度高達1,300 MB/s，實現流暢的高畫質錄影與高速連拍，並提供高達320GB的儲存容量，輕鬆儲存大量高解析度RAW檔照片與8K影像拍攝，創作不受限，捕捉每一刻精彩瞬間。

創見表示，CFexpress 860 Type B記憶卡專為追求極致的攝影師而設計，符合CFexpress 2.0規範，具有卓越的讀寫速度，高達1,750 MB/s與1,500 MB/s，並可向下相容於特定XQD的攝影器材，持續性寫入速度高達1,300 MB/s，實現不間斷的高畫質錄影與高速連拍，適用於8K RAW影像錄影，攝影專家可安心專注於拍攝，完整捕捉珍貴瞬間。

另外，CFexpress 860 Type B 記憶卡提供高達320GB的儲存容量，能夠在高速攝影連拍模式下儲存上千張 RAW檔照片，無論是極限運動、野生動物，還是時尚攝影等各種動態環境，都能捕捉豐富的拍攝細節和生動的動態畫面，為攝影工作者提供更多的創作儲存空間，不需擔心容量不足，盡情揮灑創意裝載作品。

創見強調，公司提供免費下載的RecoveRx資料復原軟體，能輕鬆復原誤刪的數位檔案，包含相片、文件、音樂與影片等。創見SSD Scope軟體以人性化的操作介面匯集最新技術，搭配創見CFexpress Type B RDE2讀卡機，可監控創見CFexpress記憶卡的健康狀況，保持最佳狀態。

創見今日推出全新CFexpress 860 Type B記憶卡。照片／公司提供。
創見今日推出全新CFexpress 860 Type B記憶卡。照片／公司提供。

創見 記憶卡 軟體

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