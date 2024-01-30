美超微上調今年展望 法人看旺廣達、緯穎等台廠上半年表現

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 （Supermicro）上季財報優於市場預期，並提高全年財測。法人認為，廣達（2382）、緯穎（6669）台灣伺服器供應鏈表現有望同步看旺，包括廣達、緯穎等台廠，上半年營運成長動能可望優於預期。

法人指出，美超微今年第1季營收與 EPS 預估，高於市場預期，主要受惠 AI 伺服器需求持續強勁，加上 GPU 缺料情況有所改善，提前交貨，及通用型伺服器出貨表現持續改善所致。

研調機構 Digitimes Research 統計，去年第3季全球伺服器出貨量季增1.5%，年減23.2%，並預估第4季出貨量將季增3.8%，年減幅縮小至14.3%，顯示通用型伺服器出貨與需求，確實已開始改善。

法人預估，今年全球伺服器出貨量將重返個位數成長，且因去年基期低，今年成長幅度甚至有機會接近雙位數，有利供應鏈後續表現。