中華電信去年每股純益4.76元 今年上半年設歐洲子公司

中華電信（2412）今（30）日公布自結2023年第4季合併營運成果。2023年第4季合併營收為618.6億元，年增4.0%；營業淨利為104.5億元，年減4.6%；EBITDA為203.8億元，年減2.2%；歸屬於母公司業主淨利為82.6億元，減少1.7%，排除一次性減損事件之影響(含投資性不動產減損及3G汰停減損)，營業淨利及歸屬母公司業主淨利分別年增2.2%及7.2%；每股盈餘1.06元。

全年營收為2,232.0億元，增加3.0%；營業淨利為463.5億元，減少1.0%；EBITDA為860.1億元，減少0.3%；歸屬母公司業主淨利為369.2億元，增加1.2%；每股盈餘4.76元；全年營收、歸屬母公司業主淨利及每股盈餘均超越財測高標。

中華電信董事長郭水義表示，去年績效超越財測，全年營收及每股盈餘創六年新高，連續四年成長。在電信產業整併後，中華電信市值占台灣電信業整體市值60%，領先同業；到2023年11月止，行動營收市占及客戶數市占亦雙雙超越同業，各達40.2%及37.1%，持續站穩電信業者領導地位。中華電信5G客戶數超過300萬，台灣第一，行動服務營收維持成長動能，已連續33個月成長，行動4G升5G平均月繳金額提升49%。

中華電信總經理林昭陽表示，去年第4季，三個事業群均於繳出營收年增率正成長的成績單。個人與家庭事業群部分，所有核心事業均維持成長動能；2023年國際漫遊營收更超過疫情前的水平。在企業客戶事業群方面，整體營收受惠於資通訊及行動業務成長而增加，尤其資安業務營收因需求持續增加，年增率連續八季度成長。國際事業群營收亦大幅成長33%。

林昭陽也表示，2024年上半年於德國設立歐洲子公司，作為中華電信在歐洲拓展國際業務的先驅。